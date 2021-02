Pamela Prati: “È in cassa integrazione” | La strana risposta

Pamela Prati torna a parlare della storia passata, rispondendo a delle domande dei suoi fan: “È in cassa integrazione”

Pamela Prati (Instagram)

Pamela Prati è una famosissima showgirl, attrice ed ex modella italiana. Esordisce proprio come tale, per poi muovere i primi passi anche come attrice tra gli anni 70 ed 80. Divenne nota al pubblico quando, nel 1987, venne notata da Pier Francesco Pingitore che le fece ottenere il ruolo di primadonna in diversi spettacoli teatrali e televisivi.

Negli anni 90 finalmente arriva il debutto nelle case degli italiani. Gli vennero affidate le conduzioni di diversi programmi Mediaset come ad esempio “La sai l’ultima” e “Scherzi a parte”. Dal 2001 torna con la compagnia del Bagaglino, realizzando gran parte degli spettacoli prodotti da loro.

La sua vita privata è stata spesso oggetto di chiacchiere degli appassionati di riviste di cronache rosa. Fece molto scalpore ai tempi il suo flirt con l’attore americano Richard Gere, il quale le avrebbe anche proposto di seguirlo negli Stati Uniti.

Incredibilmente lei rifiutò per non abbandonare la sua vita a Roma ed il loro rapporto si interruppe dopo soli tre mesi. Ma non fu questa la sua love story più famosa, un caso in particolare mise parecchia attenzione su di lei.

Leggi anche –> Pamela Prati contro tutti. Partono le querele verso i concorrenti del GFvip

Leggi anche –> Pamela Prati, ha un’amica del cuore in tv: ma che fine ha fatto?

Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone: “È in cassa integrazione”

Fece molto scalpore quando, ospite al salotto di Barbara D’Urso si presentò con una fede in mano ed uno strano annuncio. “Ho conosciuto l’uomo della mia vita e a breve mi sposerò”. Queste le parole che fecero venire i brividi alla conduttrice che si dimostrò felicissima per l’ex modella.

Tuttavia nessuno aveva mai visto questo Mark Caltagirone ed il pubblico si cominciò ad insospettire. Si arrivò al punto di credere che lo spasimante non esistesse, ma Pamela era sicura: “Non vuole mostrarsi in pubblico ma lo vedrete al matrimonio” dichiarò.

I mesi passarono e di questo Mark ancora non si conosceva il volto ma un giorno arrivò nello studio della D’Urso una strana telefonata. “Sono Mark Caltagirone e confermo che sposerò Pamela Prati”

Pamela Prati (Instagram)

Questo non fece altro che mettere ancora più sospetti sulla vicenda, fino a quando non si seppe la verità: Il matrimonio era tutta una messa in scena. Non sono chiari i motivi di questo gesto, dal momento che potrebbero essere state coinvolte anche le sue agenti. Questa storia sembrava sepolta ma a quanto pare non lo è stato dal punto di vista social.

Tramite le domande poste alla showgirl sulle sue stories di Instagram un fan torna sull’argomento chiedendo di lui. Secca la risposta della Prati che dichiara “Mark Caltagirone è in cassa integrazione. La cosa positiva è che lavorando di meno lo vedo di più. Ps rido e scherzo ma basta!”.

Quella del matrimonio fu una gaffe che ancora oggi la perseguita, e che comincia ad indignarla.