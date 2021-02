nunzia-de-girolamo-ha-pensato-al-suicidio:-la-rivelazione-sconcertante

Spread the love

Una confessione sconcertante quella di Nunzia De Girolamo che ha pensato al suicidio ed è stata salvata da una persona a lei cara

Nunzia De Girolamo ha pensato al suicidio e l’ha rivelato in un’intervista al settimanale ‘OGGI’, in edicola il 4 febbraio. “Avrei potuto commettere una sciocchezza, lanciarmi dalla finestra, ma mia figlia Gea mi ha salvata con il suo grande amore”. Una confessione che ha creato scalpore, ma la conduttrice ha anche spiegato: “L’avrei fatto per dare un segnale forte, importante a questo Paese ed ai giudici che prendono decisioni senza pensare alle conseguenze”.

Lungo l’intervista, l’avvocato ha ripercorso la sua carriera e menzionato la famosa foto che l’ha vista in compagnia di Massimo Giletti. Entrambi confermano la stessa teoria: “Massimo mi ha baciato il ginocchio e detto ‘Questa la mandiamo a Boccia’ (marito della De Girolamo, ndr). Sarebbe dovuta rimanere privata”.

Nunzia De Girolamo condurrà un nuovo talk show su Rai Uno

CIAO MASCHIO! Mancano 9 giorni all’inizio del programma di Nunzia De Girolamo ‘Ciao Maschio’ 😀 Dal 13 Febbraio in seconda serata su Rai1! #ciaomaschio #nunziadegirolamo Pubblicato da Ciao Maschio Fanpage su Mercoledì 3 febbraio 2021

Al via il 13 febbraio con un nuovo talk show, condotto da Nunzia De Girolamo, su Rai1. ‘Ciao Maschio‘ sarà il titolo del programma: “Cerco uomini che vogliano spogliarsi delle proprie corazze. I maschi sono in difficoltà: avere a che fare con donne che sono diversissime dalle loro madri li disorienta, li rende fragili”.

Com’è noto, il primo ospite del talk show sarà proprio Massimo Giletti. La De Girolamo accantona la sua vita politica per dedicarsi alla vita da conduttrice.