la-fiction-la-fuggitiva-su-rai-1-nella-primavera-del-2021

La fuggitiva fiction quando esce? Primavera 2021

La fuggitiva fiction con Vittoria Puccini è annunciata in anteprima da SuperGuidaTV il 28 novembre 2019. Il sito, infatti, riporta per primo la notizia della realizzazione di questo titolo in anteprima esclusiva. Questa fiction sarebbe dovuta andare in onda nell’autunno del 2020 in quattro serate.

In realtà, a causa dell’emergenza Covid-19, le riprese non procedono come previsto. Ripartono nel mese di luglio 2020. La fase di shooting termina verso inizio ottobre 2020, stando a quanto riporta CheTvFa.

Con un comunicato stampa il 30 dicembre 2020 la Rai comunica che l’uscita de La fuggitiva su Rai 1 è fissata per la primavera 2021.

Dove è girata La fuggitiva

continua a leggere dopo la pubblicità

Il mese dell’avvio della fase di shooting è fissato inizialmente a gennaio 2020, prima di essere spostato. Poi la fase di riprese è prevista a partire da marzo 2020. Come accennato nel paragrafo precedente, a causa dell’emergenza Covid-19 è ulteriormente spostata. Le riprese de La fuggitiva partono nel corso dell’estate 2020.

Dove è girata La Fuggitiva? Al contrario di quanto abbiamo affermato a dicembre 2019, sembra che le riprese di questa fiction con Vittoria Puccini non siano a Milano e nelle zone limitrofe al capoluogo lombardo.

La storia avvincente della protagonista in fuga, Arianna, ha come sfondo, quindi, la città meneghina o no? Pare che le riprese siano a Torino e che i casting aperti nelle prime settimane di febbraio 2020 siano rivolti con particolare attenzione ai residenti in Piemonte. La produzione è alla ricerca di bambini di sesso maschile di 8 o 9 anni.

La fuggitiva anticipazioni sulla trama

Vittoria Puccini In Una Scena Della Fiction La Fuggitiva Credits Rai

continua a leggere dopo la pubblicità

La protagonista, interpretata da Vittoria Puccini, è Arianna. Quest’ultima vive una vita sostanzialmente tranquilla a fianco del marito. Quando il coniuge viene assassinato, la sua esistenza crolla. Il marito era un assessore all’urbanistica di un piccolo comune all’interno della provincia di Torino: dopo la sua scomparsa la vita di Arianna non può più essere la stessa.

Infatti, sola contro tutti, deve fare i conti con un dito puntato ma la coscienza a posto. Non solo, il personaggio principale deve riconquistarsi l’affetto del figlio che ha perso nel tempo. Arianna è disposta a tutto pur di ritrovare l’amore di figlio.

Questa mamma scappa: è lei “la fuggitiva”. Scappa nel senso che è in fuga, non nel senso che rifugge dal cercare la verità. Infatti fa di tutto per trovare le prove che possano scagionarla dall’accusa che grava sulla sua testa. Riesce a risolvere i misteri e sciogliere tutti i nodi che vengono al pettine?

La fuggitiva è una serie tv di genere giallo e tra l’altro, di episodio in episodio, sempre più intricato.

La fuggitiva cast, attori e personaggi

continua a leggere dopo la pubblicità

Dopo Il Processo in onda su Canale 5 dal 29 novembre 2019, Vittoria Puccini torna in una fiction targata RAI, forte del grande successo di Mentre Ero Via – trasmessa proprio sul primo canale Rai in prime time e prima visione assoluta dal 28 marzo 2019 al 9 maggio 2019.

Al momento conosciamo due personaggi all’interno de La Fuggitiva. Si tratta di Arianna – interpretata da Vittoria Puccini – e del marito. Quest’ultimo, che fa l’assessore all’urbanistica di comune minore nella provincia torinese, è la vittima della storia. È, infatti, il suo omicidio il vero punto di rottura nella vita di Arianna.

Nel cast de La fuggitiva di Gilles Rocca, che è anche uno dei concorrenti dell’edizione del 2020 di Ballando con le Stelle.

Vittoria Puccini è Arianna

Vittoria Puccini è Arianna ne La Fuggitiva, qui nei panni di Elena nella fiction Il Processo Credits Mediaset

continua a leggere dopo la pubblicità

Si tratta di una donna forte e coraggiosa. È chiamata, in seguito a vicissitudini complicate a difendersi da un’accusa molto ingiusta. Il o la responsabile non solo ha tolto la vita a suo marito, ma ha tirato i fili giusti per fare in modo che lei risulti colpevole.

Infatti, purtroppo per Arianna, tutte le prove portano a lei. Ecco che si trova a scappare per tutelarsi da un’accusa ingiusta. Nel corso di questa fuga riemerge il suo lato oscuro da tempo sopito e, parallelamente, alcune ferite che ancora bruciano del suo passato.

La fuggitiva in streaming: dove vedere le puntate

La fuggitiva è disponibile in streaming su RaiPlay in concomitanza con la messa in onda su Rai 1 e a posteriori on demand. RaiPlay è la piattaforma targata Rai del tutto gratuita e legale che consente di recuperare molti programmi del palinsesto. Accedi dal sito ufficiale o scarica l’app disponibile per iOS e Android per guardare i titoli nel catalogo.