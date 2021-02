la-crisi-del-lavoro,-444mila-occupati-in-meno-a-dicembre-2020

4/02/2021 – Se c’è qualcosa che fotografa impietosamente la condizione sociale dell’Italia di oggi, sono proprio i numeri relativi alla disoccupazione.

Secondo l’Istat a dicembre 2020 sono stati rilevati 444mila occupati in meno rispetto allo stesso mese del 2019, 312.000 donne e 132.000 uomini.

Aumenta anche il numero degli inattivi, cioè di coloro che il lavoro hanno smesso di cercarlo, +34mila. La disoccupazione riguarda tutte le fasce d’età in maniera trasversale, abbassandosi nella fascia degli ultracinquantenni.

Il tasso di disoccupazione si attesta al 9%, c’è da considerare però che attualmente è in vigore la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti che dovrebbe scadere a marzo.

Se il blocco non verrà prorogato – avverte la Cgil – saremo allora di fronte “a una vera e propria bomba sociale”. “Donne, giovani, lavoratori autonomi hanno già pagato un prezzo altissimo, destinato a salire qualora non si mettano in campo strumenti straordinari e innovativi per governare la fase di transizione che verrà determinata dall’onda lunga della crisi”.

Cala anche il numero dei lavoratori autonomi e dei dipendenti, rispettivamente di 79.000 e di 23.000 unità.

Nel complesso la crisi occupazionale non è un problema soltanto italiano. Eurostat stima che 16 milioni di uomini e donne nell’Ue, di cui oltre 13 milioni nell’area dell’euro, fossero disoccupati a dicembre 2020. Rispetto a novembre 2020, il numero di disoccupati è aumentato di 67mila unità nell’UE e di 55mila nella area dell’euro. Rispetto a dicembre 2019, la disoccupazione è aumentata di 1,951 milioni nell’Ue e di 1,516 milioni nell’area dell’euro.

Gli effetti ancora più gravi potrebbero vedersi nei prossimi mesi, quando le misure di sostegno all’occupazione cesseranno e centinaia di migliaia di persone si ritroveranno senza lavoro.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €2.417 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora