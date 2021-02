la-crescita-esponenziale-del-gioco-online-durante-la-pandemia

People eat and drink at their table in a night club transformed into a restaurant as the current sanitary measures still discourage the usual clubbing experience, in Lausanne, Switzerland, 06 June 2020. As of 06 June, Switzerland has taken its third step to gradually loosen measures implemented in a bid to contain the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus that causes the COVID-19 disease. Secondary schools, universities, tourist facilities, mountain railways, camping grounds, and all leisure and entertainment businesses such as casinos, amusement parks, zoos and botanic gardens, swimming pools and spas are going to reopen. ANSA/VALENTIN FLAURAUD

Se da un lato la crisi legata alla pandemia di Covid19 ha portato ad un generale peggioramento della situazione del settore dei casinò, d’altra parte proprio durante la pandemia si è assistito ad un enorme incremento dei casinò online. Si calcoli infatti che tra giugno e ottobre sia avvenuto un boom del gioco online di più del 100%. Infatti, moltissimi siti hanno ampliato significativamente il loro numero di utenti, come ad esempio Starvegas, leader indiscusso del settore.

Le ragioni del boom dei casinò online

La pandemia, come si è detto, ha portato ad un incredibile incremento del numero dei giocatori dei casinò online. Le ragioni di questo significativo boom sono chiaramente dovute alla quarantena imposta. Da un lato, infatti, il lockdown che si è protratto per circa due mesi nella scorsa primavera ha costretto centinaia di giocatori abituali a trovare nuove alternative al classico gioco d’azzardo a cui erano abituati. La chiusura dei casinò e degli altri esercizi legati al gioco ha portato questi utenti ad approdare nel mondo del gioco online. D’altra parte, moltissime persone che non erano solite giocare si sono accostate a questo mondo, spinte anche dalla noia che la quarantena ha portato con sé.

Nuove piattaforme e nuove modalità di gioco

A sostenere questo incredibile boom di utenti sono stati i casinò stessi, i quali si sono mostrati perfettamente in grado di cogliere l’occasione e hanno sviluppato diverse modalità di gioco aggiornando il proprio repertorio con frequenti uscite di nuovi giochi. In particolar modo, L’eSport e l’iGaming hanno quindi utilizzato le varie innovazioni tecnologiche per garantire prestazioni di gioco di altissimo livello. A questo bisogna aggiungere la nascita di nuove piattaforme per il gioco online, prime fra tutte Twitch.

Starvegas: un esempio lampante

Per comprendere la reale portata di questo boom di nuovi utenti legati al casinò online basta prendere ad esempio Starvegas, un sito che da anni permette agli utenti di tutto il mondo di praticare il gioco d’azzardo comodamente da casa propria. Si calcola che Starvegas, uno dei leader del settore nel mercato italiano, abbia aumentato di circa un terzo il proprio bacino di utenze nel trimestre compreso tra ottobre e dicembre. Precedentemente, a luglio del 2020 con un milione di visitatori unici Starvegas aveva raggiunto il proprio record di visite. Si tratta di risultati importanti e significativi, i quali mostrano chiaramente la portata del boom dei casinò online.