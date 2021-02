la-console-(funzionante)-grande-come-una-moneta

Spread the love

Monta un mini display da mezzo pollice e una batteria in grado di offrire circa un’ora di divertimento

Foto: Kevin Bates – community.arduboy.com

Nata da un’idea di Kevin Bates, lo stesso creatore di Arduboy ossia il sistema di gioco alimentato da Arduino e noto per le sue dimensioni molto simili a quelle di una tradizionale carta di credito, questa nuova console in miniatura è grande come una moneta da 2 euro.

Battezzata Arduboy Nano, come spiega Bates, la console è perfettamente funzionante: a patto che si riescano a poggiare contemporaneamente due dita sui pulsanti del controller.

Infatti, in una scocca alta meno di 26 millimetri e costruita in stampa 3D, sfrutta lo stesso microcontrollore a 8 bit – ATmega 32u4 – installato nel modello standard, monta un display oled da 0,49 pollici con risoluzione pari a 64 x 32 pixel ed è alimentata da una batteria ricaricabile da 25 mAh che garantisce circa un’ora di gioco. Ovviamente, l’audio non è stato dimenticato e al suo interno c’è un minuscolo altoparlante piezoelettrico da 15 millimetri.

Foto: Kevin Bates – community.arduboy.com

Il video pubblicato su YouTube ci mostra come viene eseguito il titolo Space Trash, tuttavia, la console sarebbe in grado di riprodurre tutti i videogiochi per Arduboy disponibili nella piattaforma.

Se vi state chiedendo quanto costa, purtroppo al momento il progetto rimane solo un’esperimento ma l’ideatore non nega che in futuro, qualora dovessero esserci numerose richieste, possa realmente arrivare in commercio.