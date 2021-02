iconize-contro-elettra-lamborghini-dopo-la-censura-nella-sua-docuserie:-“la-trovo-una-grande-infamata!”

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la curiosa notizia della censura di Iconize dalla docuserie della sua palesemente ex best friend, Elettra Lamborghini. Nessuno dei due, fino a questo momento, si era espresso a riguardo. Eppure il content creator Iconize, di fronte alle domande dei suoi follower, avrebbe voluto rispondere dalle sue IG Stories.

Qualcuno, infatti, gli avrebbe chiesto: “Cosa ne pensi del fatto che Elettra ti abbia censurato nella sua “serie”?“. Iconize avrebbe risposto con dure parole, accusando Elettra di non essersi comportata da vera migliore amica:

Io a questa cosa non sarei proprio voluto arrivare. Ho provato fino all’ultimo a comunicare con lei in privato. L’ho fatto senza fare uscire articoli, insulti e infamate perché è una cosa che odio. Volevo parlare direttamente, ma niente. Odio incita altro odio, io sono per fare le cose in maniera amichevole, ma ci ho provato per mesi e non ci sono riuscito. Non posso più chiamarla migliore amica, che è quella che ti sta vicino quando sbagli. Elettra Lamborghini è l’esatto opposto. Gli amici stanno sempre al tuo fianco. Puoi non accettare o condividere un errore, ma tra questo ed arrivare a fare una cosa così brutta nei miei confronti, c’è di mezzo l’oceano.