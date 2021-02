Healthy Food, il fast food “sano” di Sfera Ebbasta apre a Roma (ma lui è senza mascherina)

Healthy Color approda nella capitale. Dietro l’innovativo fast food, che propone cibo sano superando il concetto di fast food associato al cibo spazzatura, ci sono volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport: il rapper milanese Sfera Ebbasta, il calciatore del Napoli Andrea Petagna e lo stilista Marcelo Burlon.

Dopo il successo riscosso a Milano, i tre hanno scelto di scommettere su Roma. L’inaugurazione del nuovo fast food, aperto da oggi a Prati, a due passi dalle Mura Vaticane e dalla fermata della metro Ottaviano, non è passata inosservata.

E non solo perché il trapper ha un foltissimo numero di seguaci che lo hanno immortalato nelle stories sui loro social, ma perché nelle immagini non indossa la mascherina, nonostante foto e abbracci con i fan.

Healthy Color nasce con l’idea di offrire ai consumatori un menù colorato e invitante, ma allo stesso tempo sano per appagare il proprio palato e fare felice il proprio organismo. Ma la catena di fast food ha deciso di mostrare il suo impegno nell’ambito della sostenibilità e del rispetto del Pianeta. Per questo ha lanciato una linea di packaging monouso ecosostenibile e venderà acqua in confezioni in Tetrapak riciclabile.

Ma cosa troveremo sul menù? Le specialità dell’originale fast food variano dagli Healthy Poke, il noto piatto hawaiiano rivisitato in chiave mediterranea, agli Healthy Burger, ma non mancano anche le insalate e cibi più sofisticati come le tartare. Sul coloratissimo menù ci saranno diverse spremute di frutta e vari dessert, dai pancake agli smoothies, tutto rigorosamente healthy.

