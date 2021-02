«grow»:-l’installazione-del-designer-daan-roosegaarde

Celebra la bellezza e l’importanza dell’agricoltura la nuova opera d’arte del designer olandese Daan Roosegaarde: bagliori di luce blu e rossi si diffondono come onde su 20mila metri quadrati di terreno agricolo, avvolti nell’oscurità, trasformando i campi in un paesaggio da sogno. GROW (coltivare, ma anche crescere) sottolinea l’importanza dell’innovazione nel sistema agricolo: in che modo la progettazione avanzata dell’illuminazione può aiutare le piante a crescere in modo più sostenibile? Come facciamo a rendere all’agricoltore l’onore che merita? Per questo, come tutti i progetti di Roosegaarde, anche GROW ha una doppia valenza: è un’opera d’arte ma anche un’indagine scientifica sulla possibilità di un modo più sostenibile di produrre cibo.

GROW consiste in un sistema a LED ad alta densità che proietta luci rosse e blu, che si alzano e si abbassano a mo’ di onda, sulle foglie delle piante. Si ha così la sensazione che infinite “luci danzanti” attraversino l’enorme campo agricolo. La luce è poetica e si ispira alle tecniche più avanzate di fotobiologia: le luci blu e rosse favoriscono la crescita delle piante e l’effetto dei raggi ultravioletti ne attiva il sistema di difesa, riducendo del 50% l’uso di pesticidi.

GROW fa parte del programma “artist-in-residence” della Rabobank. Daan Roosegaarde e il suo team hanno sviluppato GROW sulla base di sessioni di esperti con lo Studio Roosegaarde, la Wageningen University & Research, Springtij Forum e il World Economic Forum di Davos. «GROW è un paesaggio da sogno che mostra la bellezza della luce e della sostenibilità. Non un’utopia ma una protopia, che migliora passo dopo passo», ha detto Daan Roosegaarde.