Spread the love











Fedez si è scusato con Francesca Michelin per aver spoilerato la canzone di Sanremo, il gesto eclatante del rapper non è passato inosservato, ecco cosa ha fatto per lei Fedez qualche giorno fa ha commesso un terribile errore che avrebbe potuto costargli la partecipazione a Sanremo, sia a lui ma anche alla sua compagna Francesca […]

L’articolo Fedez chiede scusa alla Michelin per lo spoiler di Sanremo, ecco come proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...