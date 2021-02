elisa-isoardi-abbandona-la-rai-e-approda-all’isola-dei-famosi:-le-conferme

Sono trapelate le conferme sulla partecipazione di Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi, che abbandona la Rai pronta per partire

Elisa Isoardi (Getty Images)

Elisa Isoardi sta vivendo un periodo veramente proficuo per la sua carriera, soprattutto in seguito al successo derivato dalla partecipazione a Ballando con le Stelle. Tutti ricordiamo il feeling evidente che la legava al partner Raimondo Todaro, alimentando molti gossip in merito a una loro possibile relazione.

Un successo in salita per la conduttrice, alla quale non è stato rinnovato l’incarico per la Prova del Cuoco, dopo tanti anni di stimabile lavoro condotto in Rai. Si prepara così a nuove avventure, come aveva dichiarato anche nel salotto di Verissimo.

Giravano diverse voci relative ai futuri progetti della Isoardi, soprattutto quelle che la attribuivano al cast dell’Isola dei Famosi e che avrebbero trovato conferma.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello, la decisione dei concorrenti dopo il lutto, è il caos

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi: le conferme

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso e l’atto inaspettato che nessuno dimenticherà – FOTO

A certificare la presenza di Elisa Isoardi tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi è Tv Blog, che lascia trapelare l’informazione. Questa notizia è motivo di gioia per i moltissimi fan della conduttrice, ma un vero e proprio plus al reality per tutti i telespettatori.

Non solo, dagli altri nomi confermati si prospetta un’edizione davvero imperdibile: Giovanni Ciacci, Vera Gemma, Paul Gascoigne, Francesca Lodo, Angela Melillo e Gilles Rocca. A sostituire Alvin, nel ruolo di inviata in Honduras, spunta quello incerto di Elenoire Casalegno, che apporterebbe una novità assoluta al programma.

E come è ormai risaputo, alla conduzione ci sarà la brillante e abilissima Ilary Blasi, al posto di Alessia Marcuzzi, che le ha lasciato il timone. Sta ormai definitivamente prendendo forma l’intero cast e la data di inizio, l’8 marzo, si avvicina sempre di più.

Elisa Isoardi ne approfitta per prepararsi con duri allenamenti che posta sui social e scatti che la ritraggono priva di artifici, senza perdere una briciola del suo fascino. Completamente acqua e sapone, è bellissima e pronta a mostrarsi naturale sull’Isola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Potrebbero anche questi essere indizi di una quotidianità che prende la forma dei futuri piani. E valutando la faticosità della dura esperienza, può essere lungimirante sottoporsi agli sforzi di potenziamento.