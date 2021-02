coppa-italia,-napoli-atalanta-0-0:-voti,-highlights-e-tabellino

Spread the love

Finita 0-0 allo stadio Diego Armando Maradona la seconda semifinale di andata di Coppa Italia, Napoli-Atalanta

Cristian Romero e Hirving Lozano (@GettyImages)

Un pareggio che apre le porte ad una spettacolare partita di ritorno tra Napoli ed Atalanta. Orobici decisamente più offensivi hanno avuto più occasioni, ma sprecate spesso sotto porta. Per quanto riguarda i partenopei, invece, hanno realizzato poco, nonostante il cambio di modulo in un 3-4-3 inedito per quest’anno.

Positivo il rientro di Osimhen che continua a mettere minutaggio nelle gambe, forte preoccupazione invece per Diego Demme che, in seguito ad un colpo al volto, si è accasciato a terra. Entrambe le squadre continuano ad essere sotto i riflettori, né Gattuso né Gasperini possono tirare un sospiro di sollievo al 96′.

Napoli-Atalanta: voti, highlights e tabellino

Tiemoue Bakayoko e Duvan Zapata (@GettyImages)

NAPOLI (3-4-3): Ospina 7.5; Maksimovic 5.5, Manolas 5, Koulibaly 6.5; Di Lorenzo 5, Bakayoko 6, Demme 6 (66′ Elmas 5.5), Hysaj 6; Politano 5 (68′ Petagna 6), Lozano 6, Insigne 5.5 (68′ Zielinski 6).

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6.5, Romero 6, Djimsiti 5.5; Maehle 6, De Roon 6, Freuler 5.5, Gosens 6; Pessina 6.5 (73′ Pasalic 6); Zapata 5.5 (80′ Lammers sv), Muriel 6(73′ Ilicic 6).

AMMONIZIONI: 64′ Romero (A); 88′ Koulibaly (N)