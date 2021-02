Calciomercato Juventus, addio a Szczesny: andrà in un altro top club

Calciomercato Juventus | I bianconeri potrebbe dire addio a fine stagione a Szczesny che è stato messo nel mirino da un altro top club

La Juventus, a fine stagione, potrebbe dire addio a Szczesny. A mettere gli occhi sul portiere, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, il Borussia Dortmund avrebbe intenzione di prendere il polacco. Roman Burki, nonostante 24 mesi di contratto rimanenti, potrebbe essere ceduto dai gialloneri perché non ritenuto troppo affidabile. L’alternativa a Szczesny pare sia Dragowski della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, il possibile sostituto di Szczesny

Nonostante il Milan e Donnarumma siano sempre più vicini al rinnovo di contratto, la Juventus guarda sempre con attenzione a Gigio come prossimo portiere titolare negli anni a seguire. Il giovane prodigio, però, non è l’unico monitorato da Paratici.

Per quel che riguarda i portieri “italiani”, piacciono Cragno del Cagliari e Musso dell’Udinese. Questi costano rispettivamente 30 e 20 milioni di euro. All’estero, occhi su Ter-Stegen che potrebbe essere ceduto dal Barcellona per circa 80 milioni di euro. Dalla Premier League, invece, ci sono sempre i soliti nomi in auge, come quello di De Gea. Il Manchester United non lo ritiene indispensabile a fronte del fatto che in rosa ha il giovane talento Dean Henderson.