Belen Rodriguez non riesce a dimenticare ciò che le ha fatto Stefano De Martino e scrive sui social: “La vendetta è un piatto che va servito freddo” e poi spiega perché ha scritto così

Belen Rodriguez, in questi giorni, sembra stia vivendo momenti di grande felicità perché, a detta del gossip, è in dolce attesa dicono di una bambina. Belen non ha mai nascosto di desiderare una figlia femmina, dunque, avrebbe realizzato il suo desiderio.

A Ogni mattina da Adriana Volpe rivelano il sesso del nascituro

Qualche giorno fa, nella trasmissione di Adriana Volpe, Ogni mattina, il giornalista di cronaca rosa Sandro Pirrotta, nella sua rubrica “Un Santo in paradiso” ha detto che Belen è in attesa di una bambina che chiamerò Tabita.

Quando poi, qualche giorno dopo Belen ha postato una foto mentre era con un bicchiere in mano e ha scritto come didascalia: “Che si rida, e che si beva, questo brindisi è mio, nessun me lo leva” il web si è scatenato e le ha detto di non bere in gravidanza perché al nascituro fa male.

Belen e l’ultima frecciatina al suo ex marito, Stefano De Martino

Belen, nonostante si mostri sempre felice e innamorata del suo attuale fidanzato Antonino Spinalbanese, non manca mai di lanciare delle frecciatine al suo ex marito, Stefano De Martino con il quale non sembra che i rapporti siano molto buoni, anzi piuttosto tesi.

Ogni volta che Belen scrive qualcosa sui social, in molti credono che il messaggio sia diretto all’ex marito e, se così fosse, evidentemente Belen non è riuscita ancora a dimenticare e a superare ciò che le è stato fatto e che ha causato la fine, per la seconda volta, del suo matrimonio in cui lei credeva tantissimo. Belen ha scritto così sui social accanto ad una fotografia che la ritrae insieme alla sorella Cecilia mentre le due donne pranzano al ristorante: “Mia madre ci aveva detto orari di nascita sbagliati, finalmente so qual è il mio vero ascendente. Io sono Vergine ascendente Scorpione e Cecilia è Pesci ascendente Acquario. Mi piace il mio nuovo ascendente, finora avevo pensato di essere Bilancia. Ma lo Scorpione è anche vendicativo e la vendetta è un piatto che va servito freddo…”..

Ma questo non è l’unico post che sembra indirizzato a Stefano, infatti, anche qualche giorno fa, aveva scritto: “Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due. Scarface “.

