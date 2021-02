agriturismi,-nuovo-regolamento-prodotti-doc-lombardi.

Sempre più Lombardia e territorio a tavola negli agriturismi. Va in questo senso il Regolamento di disciplina dell’Agriturismo, oggi esaminato dalla Commissione Agricoltura, un testo che introduce modifiche “con l’obiettivo -ha spiegato il relatore Giovanni Malanchini (Lega)- di semplificare le procedure amministrative e prevedere opportunità di sviluppo delle aziende agrituristiche”.

“La Regione -ha aggiunto Malanchini- interviene in uno dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria, ponendo le condizioni affinchè la ripresa delle attività possa avvenire in un quadro di regole più semplici delle attuali e con una eliminazione di vincoli ormai inutili”. Il Regolamento è stato inoltre aggiornato con l’inserimento tra i prodotti del territorio anche dei prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.) e delle acque minerali di fonti situate in Lombardia. I De.Co. hanno recentemente ampliato l’offerta gastronomica degli agriturismi aggiungendo i prodotti locali a quelli a carattere lombardo (20 DOP e 14 IGP). (MiaNews)