windtre-down,-milioni-di-utenti-isolati:-cosa-sta-accadendo

WindTre è down da qualche ora, non funzionano più le chiamate in entrata ed in uscita per chi ha questo gestore telefonico

(@Twitter)

WindTre down ormai da qualche ora e, circa 24 milioni di utenti, sono isolati senza la possibilità di effettuare o ricevere chiamate. Un problema che ha preso tutta l’Italia senza escludere alcun utente che ha un contratto con il suddetto gestore telefonico. Prontamente, gli utenti Twitter hanno fatto presente il problema facendo salire in tendenza #WindTredown.

Attualmente il gestore telefonico non ha lasciato alcun messaggio ai propri utenti, neppure tramite i propri profili social su cui, gli ultimi post, risalgono agli ultimi giorni di gennaio. Facebook e Twitter tempestati di messaggi di utenti nervosi e confusi da tale disordine

WindTre down, le possibili cause del disservizio

Moltissimi sono i disservizi della rete WindTre in queste ore. #windtredown pic.twitter.com/mXBhrnfhWl — Alessandro Antonucci (@techworldaleant) February 3, 2021

Disservizi in tutta Italia che stanno irritando i milioni di utenti che conta il gestore WindTre. A seguito della fusione dei due gestori telefonici, gli utenti con un contratto sono aumentati vistosamente, tanto da aver potuto causare un sovraccarico di utenze ed un conseguente disservizio.

La cosa ha creato da un lato ilarità, dall’altra molto nervosismo tra tutti gli abbonati di WindTre che è in down ormai da 6 ore.

Potevano dirlo subito che quella di @WindTreOfficial era tutta una strategia per prepararci ad essere più in sintonia con il mood de #lacaserma #windtredown — Cristian (@crisbonio) February 3, 2021