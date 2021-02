Università, Resta (Politecnico): non si può fare a distanza, serve ritorno in presenza.

“Noi crediamo che non sia possibile fare un’Università a distanza. Crediamo che l’Università sia un momento di crescita culturale, di relazione, di confronto reciproco. Non risponderemo con una didattica a distanza a una didattica a distanza. Risponderemo portando gli individui al centro. Non possiamo non tornare a fare relazioni tra le persone. Per farlo ci vogliono servizi, docenti e didattica di qualità”. Lo ha detto il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Driving Simulator Lab. A margine ha poi aggiunto che “soprattutto per le scuole superiori” è necessario tornare in presenza, “perché questa pandemia ci ha segnato dal punto di vista psicologico: la nostra età ce la farà a superarla ma più si è giovani più è difficile. Dovremmo avere un programma dedicato a loro, per la tenuta psicofisica dei nostri giovani”

“Non conosco Mario Draghi, sarei onorato soltanto di ricevere una telefonata e cercherei di dare il mio contributo in qualunque forma lo richiedano. Credo che in questo momento il nostro Paese abbia bisogno di tutti, di tutte le possibilità e gli individualismi e anche le paure di noi singoli dobbiamo in qualche modo farle da parte per metterci a servizio di tutti”. Lo ha detto il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta a margine della conferenza stampa di questa mattina rispondendo alla domanda di un cronista sulla possibilità di entrare a far parte dell’eventuale Governo Draghi. Resta ha poi precisato che ritiene un governo Draghi “una grande opportunità per il nostro Paese”. (MiaNews)