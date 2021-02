una-vita-15-21-febbraio-2021-anticipazioni-e-trame-spagnole

Una Vita anticipazioni 15-21 febbraio 2021!

Cosa succede nelle prossime puntate di Una Vita in onda dal 15-21 febbraio 2020? Ricordiamo che la programmazione di Una Vita in onda su Canale 5 ha subito una variazione: adesso la soap va in onda con anche la domenica dalle ore 14:16 circa!

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda dal 15-21 febbraio 2021 Susana ha paura dello strano comportamento di Armando. Proprio lui in seguito convoca la sarta per comunicarle qualcosa di molto importante; di che si tratta? Nel frattempo Ramón chiarisce finalmente con Lolita l’equivoco dei regali: desidera che suo figlio apprezzi il valore delle cose. Più tardi per Bellita si mette male quando scopre che Alfonso si è presentato alla stampa come vittima della censura.

Genoveva In Una Vita. Credits: Boomerang Tv/Mediaset

continua a leggere dopo la pubblicità

Tuttavia Emilio sollecita il Domínguez a procedere con la denuncia perché ha un piano per eliminare il produttore e la moglie. Riusciranno davvero a farlo arrestare? Intanto Santiago prova a guadagnare la fiducia di Marcia rivelandole che resteranno ad Acacias. Tuttavia la ragazza inizia a sospettare di suo marito e così lo mette all’angolo con alcune domande. In seguito Ursula va su tutte le furie con Genoveva dopo che quest’ultima le mostra una fotografia di Mateo.

Più tardi Armando confessa a Susana il motivo del suo allontanamento nei giorni scorsi: re Alfonso XIII ha avuto bisogno di lui per una missione internazionale. Dopo avergli dato la notizia, Susana scompare nel nulla. Tutti la cercano nel quartiere senza sapere dove sia andata. Rosina e Liberto presentano così la denuncia alla polizia. Nel frattempo Ursula perde la testa di fronte ad Agustina quando vede un ritratto di Telmo e Mateo.

In seguito Santiago, essendo stato quasi scoperto da Marcia, si avvicina a Genoveva proprio mentre passeggia con Felipe per mostrarle quanto sia facile perdere tutto se mai dovesse parlare. Così la signora gli offre dei soldi per farlo sparire, ma lui li rifiuta: Marcia non sarebbe disposta ad andare con lui in questo momento, quindi forse andrà da solo. Genoveva allora cambia strategia e segna così le distanze con Santiago.

Nel frattempo il povero Felipe rimane ignaro di tutto e orgoglioso porta Genoveva a un pranzo di coppia. Nessuno dei commensali ha dubbi: i due sono fatti l’uno per l’altra. Le cose però si mettono male quando Ursula mostra sempre più segni di follia. La vediamo infatti mentre minaccia Genoveva dopo averla scambiata per Cayetana, quando si intrufola nella casa di Felipe per rubare le lettere di Telmo. Nel frattempo Marcia assiste a uno strano incontro tra Santiago e Genoveva. Dopo condivide finalmente i suoi dubbi con Casilda: sospetta fortemente che Santiago non sia suo marito.

continua a leggere dopo la pubblicità

Ti potrebbe interessare anche…