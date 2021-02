Storie italiane, lite violenta tra Eleonora Daniele e Alba Parietti, la conduttrice dice “Non né vero quello che dici …

Spread the love











Eleonora Daniele, da poco diventata mamma di una splendida bambina, è tornata subito in tv alla conduzione del suo programma mattutino che va in onda dal lunedì al venerdì “Storie italiane”.

“Storie italiane” è un programma seguitissimo, e la sua conduttrice è molto amata. Eleonora Daniele ha anche raccontato la difficoltà di diventare mamma in tempo di covid e in tante si sono immedesimate vivendo la stessa situazione difficile. Per fortuna tutto è andato bene ed è tornata subito al lavoro.

Eleonora Daniele si scontra con l’ospite Alba Parietti e dice “mi dissocio”

Oggi ospite in collegamento di Eleonora Daniele a Storie Italiane c’era Alba Parietti a parlare di violenza sulle donne e interventi delle forze dell’ordine.

Alba Parietti ha fatto un intervento molto duro e ha detto che dove vive lei, a Torino le forze dell’ordine intervengono molto velocemente in caso di denunce ma così non è in altre parti d’Italia.

E ha detto: “Magari in alcuni paesini ci sono donne che non sanno se saranno tutelate in caso di denuncia o se l’assassino arriverà prima”.

E ha così parlato della recente vicenda accaduta a Minervino di Lecce, un piccolo Paese dove è stata uccisa una giovane donna di appena 29 anni che aveva scelto quel paesino per ricominciare a vivere con il suo nuovo amore ma che , invece, è stata raggiunta dall’ex fidanzato che dalla Campania è arrivato a lei per ucciderla riuscendo perfettamente nel suo intento.

La reazione di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele non ha assolutamente condiviso la posizione della Parietti che ha sostenuto che, in base alle zone d’Italia, le forze dell’ordine sono più o meno efficenti e ha detto: “Non credo proprio che vi siano zone dove le forze dell’ordine non corrano subito in aiuto delle donne che denunciano. Mi dissocio da ciò che dici“.

E poi ha anche aggiunto: “Sono tanti anni che mi occupo di cronaca. Queste cose non dipendono dalle zone. Scusate se mi scaldo su questi temi, ma li conosco bene! E conosco molto bene anche i dettagli”.

Ma la Parietti ha controbattuto così: “Ci sono stati dei casi di donne non tutelate” e la Daniele: “Tu parli di casi singoli, io non sto salvando tutte le situazioni”.

A quel punto Alba Parietti ha fatto un po’ di retromarcia e ha detto: “Mi sono spiegata male. Non volevo parlare di differenze in base alle zone d’Italia, ma di situazioni…” ma la Daniele, che dal canto suo non ha mollato di un centimetro la sua posizione, ha detto: “Non sono d’accordo con quello che dici. La penso diversamente“.

