Pamela Prati: “Anch’io ho sofferto” | Il grave problema vissuto

Pamela Prati ha fatto una sconcertante rivelazione riguardo un grave problema vissuto che gli è rimasto impresso

Pamela Prati è una famosissima showgirl ed ex modella, nata in provincia di Sassari. Fu protagonista di una storia alquanto singolare, che riguardò lei ed un certo Mark Caltagirone. Tutto cominciò nel salotto di Barbara D’Urso, quando dichiarò di aver trovato l’amore della sua vita.

“Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho trovato finalmente l’uomo che aspettavo da sempre”. Con queste parole ha annunciato l’imminente matrimonio. I due però non sono stati mai visti insieme e questo suscitò la curiosità degli appassionati di cronache rosa che vollero vedere colui che riuscì a conquistare il cuore di Pamela.

La faccenda suscitò talmente tanto interesse che furono addirittura le sue agenti a chiarire la questione, con lei stessa che in un video affermò che i due si sarebbero mostrati al pubblico il giorno delle nozze.

Tuttavia alla fine venne fuori la verità: Mark Caltagirone a quanto pare non esiste ed il tutto sarebbe stato inventato, ma non è chiaro da chi visto che Pamela e le agenti si accusarono a vicenda. Oggi è tornata a far parlare di se, riguardo un argomento molto spinoso.

Pamela Prati ed i suoi disturbi alimentari

La brutta storia di Mark Caltagirone la pose di nuovo al centro dell’attenzione. Tutte le televisioni parlavano del suo imminente matrimonio, ma non potevano non chiedersi chi fosse visto che non lo aveva mai visto nessuno.

Quando si insinuarono i primi dubbi sulla sua esistenza, tv e riviste facevano a gara per avere più informazioni al riguardo. In quel momento ebbe un secondo apice di fama e sui social in molti seguirono il suo profilo per avere informazioni al riguardo.

Su Instagram in particolare il suo profilo è molto seguito e lei ama interagire con i suoi fan. Di recente ha anche risposto alle domande che le hanno posto i follower tramite le stories. Una in particolare ha suscitato l’attenzione di chi la segue.

Il tema era “Di cosa vorresti parlare” ed una fan ha voluto aprirsi con lei dichiarando il suo disturbo alimentare e di essere in cura per l’anoressia. Inaspettata la sua risposta “Io posso aiutarti solo nel darti forza, e dirti che ci ho sofferto anche io ma ne sono uscita grazie all’amore delle persone che ci circondano e anche dei professionisti.”

La Prati ha preso molto a cuore questa situazione, chiedendole addirittura di scriverle in privato. Un argomento davvero delicato, chissà se alla fine ne avranno veramente parlato tra di loro.