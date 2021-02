nutella-day:-come-festeggiarlo-con-tante-ricette-golose

Tritate le mandorle grossolanamente. In una ciotola, unite le farine e il burro e sbriciolate in punta di dita, unite lo zucchero e continuate a impastare.



Unite il tuorlo, la scorza grattugiata di mezzo limone e i semi di mezzo baccello di vaniglia, per ultime le mandorle tritate e un pizzico di sale.



Distribuite l’impasto, sbriciolandolo in 2 tortiere (ø 16/18 cm) foderate con carta da forno, stendendolo in uno strato di 1,5 cm. Infornate a 160°C per 25 minuti in forno statico.



Una volta terminata la cottura togliete dalla tortiera, fate raffreddare e distribuite Nutella su di una delle due torte restando a un cm dal bordo, adagiatevi sopra l’altra sbrisolona e premete leggermente.



Prima di servire aggiungete una leggera spolverata di zucchero a velo in superficie.

Yogurt e muesli con Nutella

Ingredienti per 4 persone