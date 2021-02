Moringa: usi, benefici comprovati e dove trovare la polvere dalle mille proprietà

Dall’albero “miracoloso” della Moringa oleifera si ricava una polvere ricca di antiossidanti e composti vegetali biottivi dalle tantissime proprietà e benefici per la salute supportati anche dalla ricerca scientifica

Un alimento vegetale che contiene tutti gli amminoacidi essenziali che il nostro organismo richiede, e non solo. È la moringa, un albero coltivato in Sud America dal quale si ricava la polvere che sta diventando un superfood e un integratore apprezzato in tutto il mondo.

Apprezzata per i suoi benefici per la salute già da migliaia di anni, la Moringa oleifera è un albero originario dell’India settentrionale, conosciuto con diversi nomi: albero della coscia, albero del rafano, albero dell’olio di ben e, non a caso, negli anni ha acquisito l’appellativo di “albero miracoloso”. La stessa FAO considera la la moringa un importante coltivazione tradizionale e un alimento davvero benefico.

Quasi tutte le parti dell’albero vengono mangiate o utilizzate come ingredienti nelle erbe medicinali tradizionali. Questo vale soprattutto per le foglie e i baccelli, che vengono comunemente mangiati in alcune parti dell’India e dell’Africa.

Nei paesi occidentali, le foglie essiccate vengono vendute come integratori alimentari, in polvere o in capsule.

La polvere di moringa viene aggiunta a bevande e frullati preparati in casa per facilitarne l’assunzione e l’assimilazione. Vi avevamo già parlato della Moringa Oleifera, l’albero miracoloso da cui viene ricavata la moringa in polvere. Ora scopriamo tutte le proprietà e i benefici di questo alimento supernutriente.

Proprietà della moringa

La polvere di moringa si ricava dalle foglie e dai semi di questo albero che vengono essiccati e finemente macinati. Il risultato è una polvere quasi impalpabile che ricorda molto il tè matcha. La moringa contiene 9 amminoacidi essenziali, 27 vitamine, 46 antiossidanti diversi e molti sali minerali.

La moringa contiene il doppio delle proteine presenti in uno yogurt, quattro volte la vitamina A contenuta nelle carote, tre volte il potassio presente nelle banane e il quadruplo del calcio che ci verrebbe fornito dal latte. Inoltre contiene vitamina C in un quantitativo sette volte maggiore rispetto alla presenza di questa vitamina nelle arance.

La polvere di moringa è ricca di vitamina E che protegge la nostra pelle e i nostri organi dall’invecchiamento e dall’azione dei radicali liberi. La vitamina A presente nella moringa aiuta a prevenire le infezioni e a mantenere in salute gli occhi e la vista.

Benefici per la salute della moringa

La polvere di moringa manterrebbe i numerosi benefici per la salute della pianta da cui viene ricavata. Le foglie della moringa facevano già parte dell’alimentazione degli antichi romani, dei greci e degli egizi. I suoi benefici e le sue proprietà sono state tramandate per secoli da una cultura all’altra.

Secondo la medicina ayurvedica, la moringa è in grado di prevenire ben 300 malattie. Più di recente la comunità scientifica moderna ha iniziato a validare le proprietà e i benefici della moringa, tanto che le pubblicazioni scientifiche e gli articoli su di essa si contano ormai a centinaia.

Le foglie di moringa sono estremamente ricche di importanti nutrienti, tra cui proteine, vitamina B6, vitamina C, riboflavina e ferro. La moringa è il cibo più nutriente disponibile in Paesi come il Malawi, il Senegal e l’India. La produzione di moringa può aiutare le popolazioni di tutto il mondo ad ottenere un maggior controllo sulla propria alimentazione.

Inoltre, la moringa oleifera è nota per essere ricca di antiossidanti, tra cui spiccano la quercetina e l’acido clorogenico. La polvere di foglie di Moringa riesce, quindi, anche ad aumentare i livelli di antiossidanti nel sangue. Uno studio scientifico condotto qualche anno fa ha rilevato che l’assunzione giornaliera di un cucchiaino e mezzo (pari a circa 7 grammi) di polvere di foglie di moringa per tre mesi porta ad una crescita significativa degli antiossidanti nell’organismo.

La moringa è anche una valida alleata contro il diabete, visto che aiuta a ridurre i livelli i livelli di zucchero nel sangue. Da un esperimento scientifico che ha coinvolto sei persone diabetiche è emerso che l’aggiunta di 50 grammi di foglie di moringa a un pasto riesce a limitare la crescita della glicemia del 21% .

Un altro straordinario potere della moringa, scientificamente provato, è quello di abbassare i livelli di colesterolo, riducendo quindi il rischio di malattie cardiache.

La polvere di moringa è nota anche per la sua capacità di purificare l’organismo e l’acqua. Nei Paesi in via di sviluppo viene utilizzata proprio per la sua azione di contrasto dei germi e dei batteri presenti nell’acqua, così da avere a disposizione dell’acqua potabile. (Leggi anche: Moringa: dai suoi semi un antico metodo per depurare l’acqua e renderla potabile)

Inoltre la polvere di moringa aiuta a tenere il peso sotto controllo, è benefica per prevenire l’invecchiamento grazie alle sue proprietà antiossidanti, protegge la vista e viene utilizzata anche dal punto di vista cosmetico per attenuare le macchie della pelle.

Infine, la polvere di moringa rafforza il sistema immunitario, un altro aspetto importante nella prevenzione dell’invecchiamento. Infine, la moringa aiuta a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna, soprattutto in caso di ipertensione e aiuta la memoria. I futuri studi scientifici probabilmente contribuiranno a confermare le proprietà della moringa già note da secoli in medicina naturale.

Dove trovare la moringa

La polvere di moringa è reperibile in erboristeria, nei negozi di prodotti biologici, nei punti vendita dedicati all’alimentazione sana e negli shop online specializzati in prodotti naturali e superfood. Oltre alla polvere di moringa classica, si trovano in vendita anche delle compresse naturali che la contengono come principio attivo. Chiedete magiori informazioni al vostro erborista di fiducia sulle modalità di assunzioni della moringa come integratore naturale.

Sulla moringa leggi anche:

Altri integratori naturali:

Altri integratori naturali: