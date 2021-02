Miriana Trevisan senza nulla addosso, da rimanere fulminati – FOTO

Spread the love

Miriana Trevisan su Instagram è senza veli. Più bella e sensuale che mai: sguardo un po’ perso e sognante, che meraviglia

Miriana Trevisan continua a deliziarci con le sue chicche sul web. La bella showgirl è molto attiva sui social ed in particolare su Instagram. Ogni giorno ci regala una perla di bellezza. Uno scatto che la ritrae nel pieno della sua maturità di donna, sensuale, maestosa, senza rivali.

Ben 48 anni e non sentirli. La soglia dei 50 a Miriana Trevisan non fa paura, anzi. Pare abbia riscoperto una nuova bellezza, un rigenerarsi che tramite i social esce tutto fuori. In tv ormai la vediamo poco ma su Instagram sfoggia tutto il suo charme. Foto sempre molto sensuali ma mai volgari.

La storica valletta di Mike Buongiorno è senza tempo, non c’è dubbio. È come se per lei le lancette dell’orologio si siano fermate: un viso angelico e un fisico da fare invidia.

Mamma di Nicola, il figlio avuto dal cantante Pago, Miriana ama farsi immortalare ed i primi piani che ci sta regalando in questi giorni sono fenomenali. Per vedere l’ultimo vai alla pagina successiva.

Miriana Trevisan, sguardo perso e senza veli