Spread the love











Durante la puntata del GFVip di ieri sera Mario Balotelli si è scagliato contro il programma per la decisione di far restare in casa Alda D’Eusanio La non squalifica di Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip ha scatenato davvero tante polemiche nelle ultime ore. La giornalista e conduttrice si è lasciata andare ad una frase […]

L’articolo Mario Balotelli, Tweet al veleno contro il GFVip per la non squalifica della D’Eusanio proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...