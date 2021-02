La villa a Miami di Phil Collins è in vendita

In passato è appartenuta anche a Jennifer Lopez, ma oggi è Phil Collins a rivenderla per 40 milioni di dollari, e non senza drammi. Come riporta il sito Top Tenrealdeals.com, quando nel 2015 il cantante di Take Me Home decise di trasferirsi a Miami Beach, scelse di acquistare una delle ville più iconiche di Biscayne Bay. La sua ex moglie però aveva in mente un piano diverso: dopo essersi segretamente risposata, si trasferì nella proprietà acquistata dall’ex coniuge con lo scopo di costringerlo a rinegoziare i termini del contratto di divorzio. La neo coppia lasciò la casa solo una volta trovata una nuova proprietà dove trasferirsi e il cantante scelse di rimetterla in vendita subito dopo.

©Nelson Gonzalez Realty

La villa è una delle più iconiche della baia, con vista sullo skyline di Biscayne Bay. La tenuta in stile vecchio mondo, con richiami alla Spagna, fu costruita nel 1929. Attorno ad essa si estendono 1,5 acri di paesaggio tropicale rigoglioso a pochi passi dalla spiaggia. Nel lato che affaccia sulla baia si trova una grande piscina, una spa, un molo, un laghetto koi da 6.000 galloni, una cucina estiva con cabana, e vista sul tramonto dello skyline di Miami.

©Nelson Gonzalez Realty

All’interno si trovano 6 ampie stanze da letto, nove bagni e un foyer, mentre il secondo piano è collegato al piano terra con un ascensore. Ci sono poi una cucina professionale e una cantina, mentre la suite principale è dotata di una cabina armadio progettata su misura.

©Nelson Gonzalez Realty