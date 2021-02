La mia libertà oltre lo sbaglio e le sbarre, il libro-verità di Sylvie Lubamba, prefazione di Michele Cucuzza.

Spread the love

È uscito il primo libro della showgirl “tosco-congolese” (nata a Firenze da genitori congolesi) Sylvie Lubamba lanciata in televisione da Piero Chiambretti nella trasmissione “Markette” in onda su La7 nel lontano 2004.

Svariate cose importanti e significative nel curriculum artistico di Sylvie, tra i tanti programmi ricordiamo Guida al Campionato con Alberto Brandi nel ruolo di valletta, La Talpa con Paola Perego nel ruolo di concorrente e Lucignolo nelle vesti di inviata.

Sylvie ha inoltre un primato: è stata la prima miss di colore a partecipare alla kermesse Miss Italia nel 1992 vincendo il titolo di Miss Toscana per quell’anno.

La showgirl nel 2014 è stata arrestata per uso indebito di carte di credito ed è stata in carcere per tre anni e quattro mesi venendo liberata il giorno di Natale.

Il libro edito da Pathos Edizioni si intitola “Lubamba – la mia libertà oltre lo sbaglio e le sbarre” ed è scritto insieme a Pee Gee Daniel, è disponibile in tutte le librerie e sul sito della casa editrice, la prefazione l’ha curata il noto giornalista e conduttore Michele Cucuzza.

L’artista fiorentina di origini congolesi si confessa: i ricordi di una bambina cresciuta in una famiglia africana nell’Italia degli anni ’80, la condanna del padre per omicidio, gli studi, i quartieri degradati, il concorso di Miss Italia, le foto che fecero scandalo, la carriera cinematografica e televisiva e la galera vissuta in prima persona fino all’incontro col Santo Padre che le fece la lavanda dei piedi a Rebibbia.

Raccontando di come è facile nella sbagliare, perdersi, pagarne il prezzo, vivere il carcere, sapersi perdonare, cambiare e sopratutto ricominciare.