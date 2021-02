Giulia De Lellis sanguinaria: “Potevi restare a Dubai” | L’attacco frontale

Spread the love

L’esperta di tendenze Giulia De Lellis ha commentato un episodio accaduto durante la puntata del “Grande Fratello Vip”, lanciando un attacco

G. De Lellis (Instagram)

Giulia De Lellis è un personaggio televisivo italiano ed influencer. Nata a Roma, si è diplomata all’istituto professionale di moda e arte a Nettuno.

La sua notorietà è dovuta soprattutto ai social network, dove il numero dei suoi seguaci è altissimo. Un ulteriore incremento della popolarità l’ha avuto con la pubblicazione del suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, aiutata dalla scrittrice Stella Pulpo.

Il testo parla della rottura con il suo ex fidanzato, Andrea Damante, conosciuto durante le riprese della trasmissione di Canale 5 “Uomini e Donne” nel 2016. Il successo che ha conseguito è stato notevole, tanto da essere risultato il libro più venduto dell’anno da Amazon in Italia. Solo dopo pochi mesi aveva infatti superato le centomila copie vendute.

Giulia, nel 2017, è stata una concorrente della seconda edizione del “Grande Fratello Vip”, dove si è piazzata quarta a pari merito con la modella Aida Yespica. Quell’anno a conquistare la vittoria finale invece fu Daniele Bossari.

La frecciata di Giulia De Lellis

La seguitissima influencer romana è rimasta legata all’esperienza avuta all’interno della casa più spiata d’Italia. L’edizione a cui lei ha partecipato è stata inoltre una delle più viste degli ultimi anni.

Sui suoi canali social, in particolar modo su Instagram, la De Lellis di tanto in tanto commenta ciò che avviene durante le puntate del reality show. Proprio nelle ultime ore, in una storia sulla nota piattaforma, ha voluto esprimere la sua opinione riguardo ad un particolare episodio.

Stiamo parlando dell’arrivo di Walter Zenga all’interno della casa, per un incontro con suo figlio Andrea. Tra i due non c’è mai stato un rapporto idilliaco, bensì tutt’altro. Questo perché, come rivela il giovane, l’ex calciatore sarebbe stato poco presente durante la sua vita, soprattutto nei momenti importanti.

Walter esordisce: “Mi hai fatto venire fino a qui da Dubai”, con tono ironico. Prosegue: “Ho grande rispetto di te e di quello che dici. Ma in vita mia non ho mai preso tanti insulti quanti ne sto ricevendo ora”.

G. De Lellis (Instagram)

A questa frase ha risposto Giulia, dicendo che avrebbe fatto meglio a restarsene a Dubai. Sempre lei confessa di reputare Andrea un tesoro di ragazzo e con queste parole fa capire precisamente da quale parte stia. È evidente pertanto che si sia schierata proprio contro l’ex portiere della Nazionale italiana.