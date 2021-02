Spread the love











La lettera privata che la gieffina Rosalinda Cannavò ha scritto al coinquilino Andrea Zenga lo ha decisamente colpito in positivo: ecco la sua reazione. È in arrivo un nuovo amore nella Casa del Grande Fratello Vip proprio nel mese in cui il reality terminerà? Pare che ci sia del tenero tra Rosalinda Cannavò e Andrea […]

L’articolo GF Vip Andrea Zenga sulla lettera segreta di Rosalinda: “Ha scritto delle cose carine” proviene da Leggilo.org.

