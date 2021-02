I fagottini di asparagi e stracchino sono perfetti per aperitivi e buffet: il ripieno gustoso è apprezzato da grandi e piccini, la sfoglia diventa croccante e profumata grazie al sesamo e alla paprika.

Una ricetta perfetta per essere servita come antipasto o per un aperitivo tra amici.

Sono buonissimi serviti caldi ma anche a temperatura ambiente, si preparano i pochi minuti e sono facilissimi

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

12 Persona

Ingredienti

2 confezioni Pasta Sfoglia formato rettangolare

300 g Asparagi

1 spicchio Aglio

2 rametti Timo

Olio Extravergine D’Oliva

Sale Fino

200 g Stracchino

2 cucchiai Ricotta

2 cucchiai Pecorino Romano grattugiato

Pepe Nero

Noce Moscata

1 Uovo

Paprika dolce

1 cucchiaio Latte

Semi Di Sesamo

Preparazione

Per preparare la ricetta dei fagottini di asparagi e stracchino, preparate un soffritto con un filo generoso di olio extravergine, lo spicchio d’aglio in camicia e i rametti di timo. Quindi aggiungete gli asparagi mondati e tagliati a rondelle sottili. Salate e saltate per cinque minuti.

In una ciotola mescolate lo stracchino assieme alla ricotta, al pecorino, macinate un poco di pepe nero e grattugiate la noce moscata; unite quindi gli asparagi ormai freddi e amalgamate per bene il tutto.

Ricavate da ogni pasta sfoglia 12 rettangoli, mettete al centro di ognuno un cucchiaino di ripieno; chiudete a metà il rettangolo e sigillate tutti e quattro i lati del fagottino con i rebbi di una forchetta. Procedete così fino ad esaurimento degli ingredienti.

Battete in una ciotolina l’uovo assieme al cucchiaio di latte, un pizzico di sale e la punta di un cucchiaino di paprika. Disponete i fagottini su teglie rivestite di carta forno, ben distanziati tra loro. Spennellate con l’uovo battuto e distribuite sopra ognuno i semini di sesamo.

Infornate a 180°C per circa 20-22 minuti.