daydreamer:-matrimonio-a-sorpresa-per-can-e-sanem?

Daydreamer matrimonio a sorpresa tra Can e Sanem

Nelle puntate del serale di Daydreamer- Le ali del sogno assistiamo a una proposta di matrimonio a sorpresa per Sanem! Quindi grande colpo di scena in arrivo nelle puntate Daydreamer in onda in prima serata martedì 2 febbraio su Canale 5. Dalle anticipazioni turche scopriamo infatti che i nostri protagonisti sono pronti ormai a compiere il grande passo: il matrimonio! Tutto accade all’improvviso durante la festa di compleanno di Can. Tra gli invitati ci sono proprio tutti, amici, colleghi e parenti. Ed è proprio davanti a loro che il nostro bel Can Divit decide di sorprendere tutti con una proposta speciale.

Can e Sanem al matrimonio Di Leyla Ed Emere. Credits: Global Telif Haklari Yapimcilik Tic. A.S./Mediaset

Daydreamer Can chiede a Sanem di sposarlo?

Arriva la bellissima torta di compleanno di Can quando Sanem porge al fidanzato il suo regalo. Si tratta di un album pieno dei loro ricordi e dei più bei momenti trascorsi insieme. Ed è a quel punto che Can decide di tirare fuori dalla giacca un piccolo astuccio. Poi il bel fotografo scambia uno sguardo con Nihat per ricevere il suo consenso, e solo dopo il cenno positivo del padre di Sanem, Can chiede alla donna della sua vita di sposarlo. Scoppia così una grande felicità generale che investe tutti quanti, tutti ad eccezione di Huma e Polen che stanno già pensando alla loro prossima mossa per impedire le nozze.

Daydreamer Can e Sanem si sposano?

Dopo aver appreso la splendida notizia in arrivo nelle prossime puntate di Daydreamer, quello che ci domandiamo adesso è se davvero Can e Sanem riusciranno a sposarsi senza imprevisti. Ovviamente la risposta è no, dato che nuovi impedimenti e colpi di scena finiranno per ritardare il giorno più importante della loro vota. Ma attenzione, ritardare non significa annullare. Non ci rimane quindi che stare a vedere le novità di Daydreamer delle prossime puntate!

