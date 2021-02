Coronavirus: a Carrù 17 attualmente positivi

Alla data odierna, martedì 2 febbraio, risultano positive al Covid-19 n. 17 persone residenti o domiciliate in Carrù. Di queste persone nessuna risulta ricoverata in ospedale in quanto tutte stanno seguendo il decorso mediante isolamento fiduciario presso la residenza o domicilio dichiarato in Carrù.

“La situazione generale su Carrù è tornata a migliorare giorno dopo giorno ed il fatto che non vi siano persone attualmente ricoverate è un dato che fa ben sperare” ha commentato il sindaco di Carrù Nicola Schellino.