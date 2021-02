I bocconcini di maiale saporiti sono ideali per variare un po’ dal solito arrosto e dalla solita fettina, quest’oggi ho pensato ad un secondo piatto semplice ma di sicuro effetto, bello da presentare e che si cucina velocemente!

Una ricetta aromatica che richiede una piccola marinatura per rendee questi bocconcini perfettamente morbidi e profumati; potrete prepararli anche un po’ di tempo prima e lasciarli poi in frigorifero al fresco prima di cucinarli: in questo modo diventeranno ancora più saporiti quando andrete a cuocerli.

Noi li abbiamo voluti servire su una morbida e vellutata crema di finocchi, che col suo gusto delicato ben si sposa con questa preparazione, ma anche un semplicissimo purè di patate sarebbe perfetto.

Potete anche diminuire o aggiungere più semini di finocchio, a vostro gusto…magari lo preferite ancora più aromatico oppure già per voi questa lo è troppo: insomma a voi la libera scelta di regolare la quantità a piacere.

Durata

Tempo di preparazione: 105 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 130 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

600 g Lonza di maiale

100 ml Brodo vegetale

60 ml Liquore Sherry

1 e ½ cucchiaio Farina 00

½ cucchiaio Semi Di Finocchio

2 cucchiai Olio Di Oliva

½ cucchiaino Sale in fiocchi

1 noce Burro

q.b. Pepe Nero

2 Finocchi piccoli

¼ Cipolla bianca

50 ml Brodo vegetale

2 cucchiai Olio Di Oliva

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dei bocconcini di maiale saporiti, togliete l’eventuale cotenna grassa al pezzo di lonza, poi tagliatela a cubetti il più regolari possibile, di circa 3 cm di lato e metteteli in una ciotola. Pestate in un mortaio i semi di finocchio col il sale e un pizzico di pepe nero, versateli sulla carne e massaggiatela per bene su tutti i lati; unite anche l’olio e lo Sherry e lasciate marinare in frigo, coprendo la ciotola con della pellicola alimentare per circa un’ora e mezza.

Nel frattempo lavate ed affettate finemente i finocchi; tritate altrettanto finemente la cipolla e fatela imbiondire in una padella antiaderente insieme ai due cucchiai di olio. Aggiungete i finocchi, salate e pepate a piacere, versate il brodo e stufateli dolcemente a fiamma media, coperti, per circa una ventina di minuti. Una volta cotti, frullateli in modo da ottenere una morbida purea e tenete da parte.

Mettete in una larga padella antiaderente la noce di burro con l’olio d’oliva, unite la carne con tutta la marinata e rosolate a fiamma vivace per alcuni minuti; a questo punto abbassate la fiamma, aggiungete qualche cucchiaio di brodo e la farina bianca setacciata con un colino a maglie fini, mescolando con un cucchiaio di legno per evitare grumi. Si deve creare una salsina morbida e nappata; cuocete la carne per 20/25 minuti circa e, se dovesse asciugare troppo, aggiungete qualche altra cucchiaiata di brodo, in quanto i bocconcini devono rimanere avvolti da una cremina morbida.

Scaldate a parte la crema di finocchi; versatene alcune cucchiaiate su un piatto, creando una base per i bocconcini, che andranno posizionati al centro sopra di essa: servite il piatto caldissimo decorandolo con qualche barba di finocchio fresco.