beh,-qualcuno-ha-detto-draghi?

E ora che abbiamo la vostra attenzione, una bella iconica lista di creature sputafuoco che hanno segnato la storia di cinema e serialità, In attesa di sapere se e come Draghi, Mario segnerà quella del nostro paese

A furia di sentir evocare l’ex governatore della Banca centrale europea Mario Draghi, coinvolto dal Quirinale nella formazione di un governo “di alto profilo” che potrebbe durare come un gatto in tangenziale (ma per un tempo comunque sufficiente alla stesura del Next Generation Eu da presentare all’Europa entro aprile, che è quel che conta), ci sembrava giusto riunire i migliori meme che stanno circolando online a tema… draghi, ça va sans dire.

Game of Thrones – prolifica fucina di parodie, anche ad anni dalla sua conclusione – con la sua regina “nata dalla tempesta, prima del suo nome, madre dei draghi” è stata la vera rampa di lancio per il facile accostamento; ma a ben guardare non sono pochi i film e le serie tv ad avere come protagoniste le mitologiche creature (parliamo di quelle che sputano fuoco, non di Mario).

In una giornata in cui vale un po’ tutto – almeno così pare di capire – eccoci dunque qui a vivere un cortocircuito tra storia, politica, mitologia, media e social network a cui sentivamo di dover dare il nostro contributo. Nella gallery in alto trovate un po’ di draghi (minuscolo) rilevanti nella storia del cinema; per quello che riguarda Draghi Mario, e la sua rilevanza nel futuro prossimo del nostro paese, staremo a vedere.