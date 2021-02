barack-obama-ospite-in-tv,-il-colpaccio-di-un-talk-show-italiano

Barack Obama ospite in tv per un’intervista esclusiva. Succederà domenica prossima in prima serata, l’attesa per il suo intervento cresce

Barack Obama (Getty Images)

Alcuni lo considerano il Presidente in pectore, l’inquilino fantasma della Casa Bianca anche se formalmente in realtà si è appena insediato Joe Biden. Ma intanto la popolarità di Barack Obama, nonostante siano passati più di quattro anni dal suo addio alla carica, è sempre alta. E domenica sera potremo vederlo in diretta su una tv italiana.

Il nome dell’ex Presidente degli Stati Uniti è il colpo a sorpresa di Fabio Fazio per la nuova puntata di ‘Che tempo che fa‘ su Rai 3 dalle 20.30 domenica 7 febbraio. L’annuncio è arrivato poco fa direttamente dai profili social del talk show e da quello del conduttore savonese che aggiunge un’altra perla alla sua ricca collezione

Il Premio Nobel 2009 affronterà diversi temi, non solo quelli relativi alle ultime Presidenziali che hanno portato Biden alla Casa Bianca. La sua avversione a Donald Trump, al suo modo di fare politica e di risolvere le questioni interne ed estere, è nota. Parlerà di questo, della nuova prospettiva degli Stati Uniti, dei suoi rapporti personali con l’Italia e di molto altro.

Barack Obama: la famiglia, la carriera politica, i rapporti con Biden tutti raccontati in un libro



L’ultima fatica di Barack Obama in realtà è un libro, pubblicato in Italia da Garzanti, ‘Una terra promessa‘. Racconta la storia della sua famiglia d’origine, come è nato l’interesse per i temi politici e sociali quando studiava a New York, l’incontro con la futura moglie Michelle. ma anche di come è nata la sua candidatura che lo ha portato prima al Senato dell’Illinois poi al Congresso e infine alla presidenza.

Un capitolo è dedicato a Biden che è stato il suo vice: “Mantenendo l’impegno preso, feci sempre in modo che avesse l’ultima parola su ogni decisione. In cambio, oltre a ricevere saggi consigli, trovai un fratello”, ha scritto tra l’altro di lui.

Per Fabio Fazio non è la prima volta con una personalità di quel calibro. Nel marzo del 2019 era infatti andato all’Eliseo per intervistare il Presidente francese, Emmanuel Macron. Quest’anno invece a Che tempo che fa abbiamo già visto l’attivista Greta Thunberg, il virologo Anthony Fauci ma anche George Clooney e Susan Sarandon.