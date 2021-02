Arriva Incipit Offresi, il talent letterario per aspiranti scrittori. Le biblioteche CSBNO di Senago, Cinisello Balsamo e Bollate scaldano i motori per ospitare i tre appuntamenti previsti in Lombardia.

Incipit Offresi – il primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori – approda in Lombardia, nel nord-ovest milanese, grazie al coinvolgimento di CSBNO Culture Socialità Biblioteche Network Operativo. Tre saranno le tappe ospitate dalle biblioteche del circuito CSBNO: a Senago il 25 febbraio, a Cinisello Balsamo l’11 marzo e a Bollate il 22 aprile.

Incipit Offresi è un talent letterario itinerante a tappe. Una sfida che si gioca a colpi di incipit, all’interno delle biblioteche del Piemonte, con appuntamenti anche in Lombardia, Lazio e Liguria. L’iniziativa, promossa da Fondazione ECM – Esperienze di Cultura Metropolitana di Settimo Torinese in sinergia con Regione Piemonte, é giunta alla sua sesta edizione e si concluderà nel prossimo mese di giugno.

L’obiettivo di questo vero e proprio campionato della scrittura non è premiare il romanzo inedito migliore ma, piuttosto, scovare nuovi talenti. La partecipazione è gratuita e aperta a scrittori, esordienti e non, di tutte le nazionalità. I candidati dovranno presentare un incipit di massimo 1.000 battute accompagnato da una descrizione dei contenuti della propria opera. Il primo e secondo classificato riceveranno un premio in denaro rispettivamente di 1.000 e di 500 euro; saranno inoltre messi in palio fra tutti i partecipanti alla finale il Premio Calvino, il Premio Indice dei Libri del Mese ed eventuali altri premi assegnati dagli editori.

Gli aspiranti scrittori avranno 60 secondi di tempo per leggere o raccontare il proprio incipit. Allo scadere della prova, la giuria tecnica esprimerà un voto che andrà a sommarsi ai voti assegnati dalla Scuola del Libro di Roma e dalla casa editrice Emons – che collaborano all’iniziativa – per decretare il vincitore o la vincitrice della tappa. Una volta designato il vincitore, si aprirà il voto del pubblico che, da casa, attraverso la piattaforma di voto predisposta dal Comitato Organizzatore, potrà esprimere entro le ore 21 della giornata di gara la propria preferenza per un altro concorrente. Chi otterrà più voti parteciperà alla gara di ballottaggio.

Come tutto il resto del tour, anche le tappe lombarde si svolgeranno in diretta streaming e gli appuntamenti saranno previsti in presenza oppure online, a seconda delle normative Covid in vigore alla data della gara.

“Sono molto contenta che la Biblioteca Italo Calvino sia una delle tappe lombarde del talent letterario Incipit Offresi. Qui a Senago abbiamo un buon numero di utenti appassionati alla lettura e sarebbe bello offrire a qualcuno di loro la possibilità di presentare la propria opera letteraria! A causa dell’emergenza Covid non ci sarà pubblico, ma la tappa verrà trasmessa in diretta streaming, quindi visibile a tutti” commenta Sara Capuano, assessore alla Cultura, Biblioteca, Pari Opportunità.

“E’ sempre importante allargare gli orizzonti dell’azione anche oltre i propri limiti geografici, fare rete con altre realtà consente di valorizzare ulteriormente iniziative culturali come Incipit Offresi”, ha dichiarato Daniela Maggi, presidente dell’assemblea dei Sindaci di CSBNO e assessore alla Cultura di Cinisello Balsamo. “Con CSBNO siamo già abituati a ragionare e guardare in una dimensione extracomunale, ma ora anche extraregionale.”

“È bellissimo poter essere parte di questo progetto, in cui nuovi talenti avranno la possibilità di farsi conoscere e apprezzare. Ancora più bello perché coinvolge diverse realtà e quindi amplia la possibilità di visibilità per i partecipanti. Ritengo che la lettura (e quindi anche la scrittura) sia l’elemento fondamentale nel percorso di crescita della persona e abbiamo il dovere di attuare tutte le azioni che possano difendere, diffondere e offrire questa preziosa pratica.” sottolinea Lucia Albrizio, assessore alle Politiche Culturali di Bollate.

“Siamo lieti di promuovere Incipit Offresi, ospitando per la prima volta tre tappe lombarde di questo innovativo format” conclude Maria Antonia Triulzi, presidente di CSBNO. “In tutte le biblioteche il meglio delle biblioteche italiane, questo è il motto che informa il progetto nazionale Rete delle Reti, di cui CSBNO è tra gli enti fondatori. Obiettivo, portare la condivisione delle migliori proposte di biblioteche e circuiti bibliotecari a una dimensione nazionale e, comunque, certamente più vasta dei singoli territori. Incipit Offresi è proprio questo. Un progetto culturale di successo, diretto al grande pubblico, volto a coinvolgere, insieme, persone e aziende. Che noi siamo fieri di proporre per primi in Lombardia”.

Incipit Offresi è un’occasione innovativa per diventare scrittori e promuovere la lettura e la scrittura, una scommessa basata su poche righe, un investimento sulle potenzialità dell’autore. La vera chance dell’iniziativa è la possibilità offerta agli aspiranti scrittori di incontrare e dialogare direttamente con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto, farsi conoscere e raccontare la propria idea. Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro. Fino ad oggi sono stati decretati 5 vincitori, uno per ogni edizione, e sono stati pubblicati più di 45 libri dagli editori aderenti all’iniziativa, a dimostrazione che gli scrittori hanno speranza di vedere pubblicato il proprio libro indipendentemente dall’esito della gara.

I primi classificati di ogni tappa e gli eventuali ripescaggi potranno accedere alle semifinali per giocarsi la possibilità di approdare alla finale, che si terrà a Torino nell’estate 2021. Le ultime due finali sono state presentate da Neri Marcoré e Boosta dei Subsonica.

Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione Piemonte, con la collaborazione della Scuola del Libro di Roma e con la sponsorizzazione di NovaCoop.

Il Premio Incipit e il campionato sono dedicati a Eugenio Pintore, per la passione e la professionalità con cui ha fatto nascere e curato Incipit Offresi.

INFO E ISCRIZIONI: www.incipitoffresi.it – info@incipitoffresi.it | t. 011 80.28.722/588 – 339.521.48.19 |Diretta online su www.7web.tv e sui canali Facebook e Youtube

CSBNO | Culture Socialità Biblioteche Network Operativo è un’azienda speciale consortile, compartecipata da 32 Comuni della Città Metropolitana di Milano. Nasce nel 1997 per promuovere l’innovazione e fornire servizi nell’ambito della cooperazione per supportare l’ecosistema culturale del territorio. A livello locale CSBNO svolge tuttora numerose attività e iniziative orientate allo sviluppo del territorio e alla diffusione del sapere e della cultura d’impresa. Promuove anche importanti progetti sul piano nazionale, come la Rete delle Reti, un modello di cooperazione allargata fra reti bibliotecarie per supportare e condividere idee, processi, funzioni e strumenti.

In numeri: 32 Comuni | 725.000 abitanti | copertura di un’area geografica di oltre 300 chilometri quadrati | 60 biblioteche* | 4 scuole civiche (Sesto San Giovanni) | 4 FabLab| 7 GamingZone | 10 casette dei Libri | 11 pianoforti uso libero | 10 piattaforme online | 125 corsi/anno | 3.280 posti lettura | 500 postazioni informatiche | 300.000 utenti tracciati | 90.000 utenti attivi | 6.598 utenti sostenitori | circa 1.530.000 prestiti/anno (libri e multimediale) | 1.500 iscritti ai corsi/anno | 1.200 iscritti alle visite d’arte/anno

*di cui 45 di pubblica lettura, 7 scolastiche, 2 ragazzi, 1 professionale, 1 speciale, 2 d’impresa, e 3 centri per la documentazione di storia locale. Info su http://webopac.csbno.net/