Antonella Clerici: “La vera cuoca è..” | La rivelazione in diretta

Spread the love

La famosa conduttrice Antonella Clerici stavolta ha fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato

Antonella Clerici (Instagram)

Antonella Clerici è una presentatrice televisiva italiana. Dopo aver esordito negli anni ottanta in alcune emittenti locali, nel 1986 passa in Rai con il programma “Semaforo giallo”.

Dal 1989 al 1995 presenta la storica trasmissione sportiva “Dribbling” su Rai2. Due anni più tardi conduce “Uno mattina”, al fianco di Maurizio Losa, mentre in seguito insieme a Luca Giurato.

Il suo trasferimento a Mediaset avviene nel 1999 con “Ma quanto costa?”, in onda su Rete 4. Inoltre all’inizio del nuovo secolo conduce “A tu per tu” con Maria Teresa Ruta, programma dedicato al pubblico femminile.

Non molto dopo però, Antonella torna in Rai e questa volta viene messa alla guida del programma che la consacra definitivamente sul piccolo schermo, “La prova del Cuoco”, diretto da lei per quasi un ventennio.

Leggi qui —> Antonella Clerici dalle pentole all’amore per un giornalista: ecco la verità

Tale successo è inaspettato ma le darà un grande slancio per il proseguo della sua carriera. È grazie a questo che le sono stati affidati una serie di programmi di spicco negli anni seguenti. Tra questi ci sono “Il treno dei desideri”, “Tutti pazzi per la tele” e soprattutto il “Festival di Sanremo”.

La piccola cuoca di Antonella Clerici

La popolarissima showgirl è molto amata dal suo pubblico. La sua simpatia e la sua spontaneità sono sotto gli occhi di tutti e questo le ha permesso di avere tantissimi fans.

Leggi qui —> Cristina Clerici sorella di Antonella: quello che fa è impensabile

Leggi qui —> Antonella Clerici affranta e tristissima: 3 anni senza di te

Il riscontro di tanta notorietà lo vediamo anche sui social network. In particolar modo la sua pagina Instagram conta quasi 900 mila followers, ai quali piace curiosare nella vita privata di Antonella.

In una storia recente, nella quale ha taggato anche la collega Mara Venier, si mostra in compagnia di sua figlia. Le due, inquadrate dalle telecamere, sono alle prese con i fornelli. Mentre sono intente alla preparazione di qualche prelibatezza, appaiono molto divertite.

In alto, sopra alle loro teste, la presentatrice ha anche inserito una scritta. Questa recita: “Avete visto? È Maelle la cuoca di casa!” concludendo con l’emoticon di un cuoricino.

Antonella Clerici (Instagram)

A quanto sembra anche la piccola potrebbe seguire le orme della madre, per quanto riguarda l’ambito gastronomico. Ad oggi ha solamente 11 anni, ma chissà cosa le riserverà il futuro. Per ora possiamo limitarci ad osservare la passione con la quale sta in cucina..