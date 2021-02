alberto-matano,-andrea-delogu,-posta-una-foto-e-il-commento-del-giornalista-infiamma-il-web

Spread the love











Andrea Delogu è una scoperta per il grande pubblico televisivo perché, dopo aver condotto la Vita in diretta estate accanto a Marcello Masi, ha fatto scoprire un lato del suo carattere che in pochi conoscevano e il pubblico da casa non ci ha messo nulla ad affezionarsi a questa giornalista e conduttrice oltre che bravissima attrice di teatro e sul web, spesso, si legge che in tanti si augurano che anche la prossima estate la conduzione sarà affidata alla stessa coppia che è piaciuta , ha fatto sorridere tanto e, qualche volta, ha anche commosso.

Andrea Delogu posta una foto sul web e Alberto Matano la commenta

Ieri Andrea Delogu, che è sempre molto attiva sui social, ha postato una foto molto bella dove lei indossa una felpa rossa che le sta d’incanto.

Tra i tantissimi commenti che si possono leggere ne spicca uno che ha fatto infiammare il web. Si tratta di quello di Aberto Matano che ha scritto così in grandissimo segno di approvazione

: “Figa” e ha anche aggiunto un cuore. Subito la risposta di Andrea che gli ha scritto: “Tu meraviglioso“.

Andrea Delogu ospite di “Affari Tuoi Viva gli sposi!” fa una rivelazione sorprendente

Andrea Delogu è stata ospite da Carlo Conti nella sua trasmissione Affari Tuoi Viva Gli Sposi.

La bellissima Andrea ha svelato la propria emozione e di non voler sbagliare per non penalizzare gli sposi e ha dichiarato così: “Eppure Nino Frassica mi aveva avvisata, dicendomi che avrei giocato con una certa leggerezza fino ad un certo punto … Mi aveva detto dietro le quinte che avrei avuto ansia a metà gioco e infatti è così”.

Andrea Delogu, un po’ di tempo fa aveva dichiarato in occasione di un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “ … ho scoperto di essere dislessica a 26 anni. Oggi sto molto meglio, mi porto sempre dietro in libro, nei momenti di pausa così mi godo la lettura … non credete a chi cerca di farvi sentire sbagliati. Non lo siete”.

Invece, a proposito del marito dal quale attualmente vive separata ha detto: “Ci sono rimasta male nel vedere che tante ammiratrici non soltanto lo apprezzano da lontano, ma chiedono di incontrarlo privatamente lasciando il numero di telefono e delle foto, tra l’altro meravigliose, bellissime. Quello che mi ha ferito non è la gelosia nei suoi confronti, è essere ferita nel fatto che ammiratrici e ammiratori non aspettino altro, è una ferita sull’orgoglio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...