usa,-manette-e-spray-al-peperoncino-per-arrestare-una-bambina-afroamericana:-sospesi-gli-agenti-coinvolti

La città di Rochester, nello Stato di New York, ha sospeso gli agenti di polizia ripresi dalle bodycam mentre spruzzano una sostanza chimica irritante di fronte a una bambina di 9 anni sconvolta e ammanettata. Lo hanno annunciato i funzionari. La città non ha specificato quanti agenti sono stati sospesi. Le sospensioni dureranno almeno fino al completamento di un’indagine interna della polizia.

Usa, manette e spray urticante: l’arresto shock di una bambina di 9 anni

Il filmato, girato da una body cam di un poliziotto, dura 17 minuti e mostra gli agenti che ammanettano una bambina di nove anni afroamericana, usando uno spray urticante al pepe nero e utilizzando delle maniere brutali per una ragazzina pur di farla entrare in una volante. Le immagini hanno suscitato forti critiche per i metodi utilizzati dalle forze dell’ordine.