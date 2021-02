TG BYOBLU24 | 2 febbraio 2021 | EDIZIONE 19.00

2/2/2021 Alcune notizie del TG di oggi:

Ad oltre due anni di distanza dal crollo del Ponte Morandi, l’inchiesta giudiziaria sta provando a fare chiarezza sulle responsabilità di quel disastro. Nel frattempo il Governo italiano tra mille difficoltà sta provando a revocare la concessione al gruppo ASPI. Adesso però Bruxelles sembra essersi intromessa nella vicenda prendendo le difese del gruppo facente capo alla famiglia Benetton.

In Gran Bretagna esiste una legge che permette l’utilizzo di minori come agenti sotto copertura al servizio di varie agenzie di sicurezza. Una legge che il governo britannico vuole potenziare, ma non mancano le polemiche.

E’ accaduto pochi giorni fa a Roma: ha aperto il proprio ristorante aderendo all’iniziativa “Ioapro“, ma si è trovato 50 agenti dentro il locale. La vicenda è stata riportata da molte testate. C’è stato anche chi ha parlato di una sorta di “internazionale negazionista” che si sarebbe data appuntamento nel locale. Siamo andati sul posto per tentare di fare chiarezza su cosa sia veramente successo.

I ristoratori, le partite iva e gli imprenditori non ce la fanno più. In Valle d’Aosta hanno deciso di scendere in piazza il 3 febbraio ad Aosta, in piazza Chanoux e di riaprire i locali. Ci spiega le ragioni di questa iniziativa Manuele Pagan, ristoratore e referente di IoaproValled’Aosta.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora