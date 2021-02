Sanremo 2021, clamorosa decisione sulle co-conduttrici: cosa accadrà

Tra un mese andrà in onda l’edizione 2021 di Sanremo ed in questo periodo non sono pochi i dubbi causati dall’epidemia: nuova clamorosa decisione sulle co-conduttrici

Sanremo 2021

Tra un mese esatto partirà il Festival di Sanremo 2021, la 71esima edizione della rassegna canora, ma i dubbi in merito alle questioni organizzative sono non pochi. Ieri è stato annunciato ufficialmente che non ci sarà né pubblico pagante, né i figuranti. La notizia buona è che si svolgerà comunque all’Ariston, anche se nelle scorse ore si è parlato di un’altra location.

Amadeus avrà come sua spalla il fedele amico Fiorello ed insieme a loro ci saranno, come ospiti fissi, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. La decisione nuova è quella che vedrà dimezzato il numero di co-conduttrici che non saranno più 10 come l’anno scorso. Questo stando ai rumors delle ultime ore.

Sanremo 2021, i nomi delle co-conduttrici

Le donne che affiancheranno Amadeus al Festival, comunque, saranno più di una. Secondo il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, le co-conduttrici dovrebbero essere appunto cinque. La prima sera sarà aperta da Naomi Campbell, poi ci saranno Elodie e Matilda De Angelis.

Per quel che riguarda la quarta donna, si parla della napoletana Serena Rossi che ora sta avendo molto successo con la fiction Mina Settembre. Sulla quinta ed ultima donna del Festival c’è l’assoluto riserbo.