russia,-navalnyj-in-tribunale-per-decidere-sulla-detenzione

MOSCA – La polizia ha isolato il perimetro della sede del tribunale di Mosca dove si terrà in mattinata l’udienza in cui i giudici decideranno se commutare la condizionale in tre anni e mezzo di carcere per Aleksej Navalnyj. Centinaia i fermi fra i sostenitori dell’oppositore: almeno 237 sono state portate via dalla polizia secondo l’ong Ovd-Info.

L’udienza doveva tenersi presso il tribunale distrettuale di Simonovski, ma è stata trasferita nella sede del tribunale principale della città visto il grande interesse mediatico. L’ufficio del procuratore generale ha annunciato ufficialmente che appoggia la richiesta del Servizio penitenziario federale di convertire la condanna con condizionale (risalente a un’accusa di appropriazione indebita del 2014) in una detenzione effettiva.

L’oppositore è accusato di aver violato i termini della libertà vigilata, essendo stato per mesi in Germania dove però era stato trasferito d’urgenza l’estate scorsa in seguito al suo avvelenamento mentre si trovava in volo sulla Siberia diretto a Mosca.

Più di 15 diplomatici di diversi Paesi e circa 80 giornalisti tra russi e stranieri sono presenti all’udienza. Ma la loro presenza è “un’ingerenza nei fatti interni della Russia”, secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.





In aula anche Julija, la moglie di Navalnyj: “Ti hanno persino mostrato in tv nella mia cella. Dicono che violi l’ordine pubblico. Ragazza cattiva, sono orgoglioso di te”, le ha detto il marito in aula.