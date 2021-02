La governatrice dell’Umbria Donatella Tesei e il consulente Covid della Regione Guido Bertolaso, all’inaugurazione dell’ospedale da campo realizzato dall’esercito di fronte al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, 12 novembre 2020. ANSA/GIANLUIGI BASILIETTI

In Lombardia è in arrivo Guido Bertolaso come coordinatore del piano vaccinale anti-Covid per la fase 2. L’ex capo della Protezione Civile e consulente per l’allestimento dell’Ospedale alla Fiera di Milano si trova già Palazzo Lombardia per incontrare il governatore e il neo assessore al Welfare Letizia Moratti.

L’annuncio ufficiale dell’incarico – a quanto si apprende – è previsto per questa mattina. (ANSA).