pane-in-pentola:-la-ricetta-semplice-che-profuma-la-casa-di-buono

Una ricetta del panettiere newyorkese Jim Lahey, per un pane fatto in casa facile da preparare anche per chi non è un esperto panificatore

Siete sempre stati attratti dalla panificazione in casa, ma non avete mai osato cimentarvi? Questa è la ricetta giusta per iniziare a provarci perché non serve saper impastare! Si tratta del pane in pentola, o no-knead bread, come lo ha rinominato il suo inventore, Jim Lahey, panettiere newyorkese, proprietario della Sullivan Street Bakery. Avrete bisogno di circa 24 ore per ottenere la vostra pagnotta perfetta. Scopriamo insieme come.

La ricetta del pane in pentola

Ingredienti

Per il pane in pentola vi serviranno: 500 g di farina, 1 cucchiaino di sale, 5 g di lievito di birra, 300 g di acqua a temperatura ambiente

L’unico utensile che vi servirà è una pentola che si possa mettere in forno: dovrà dunque essere in ghisa oppure in acciaio o terracotta. Fate attenzione che non abbia alcun elemento in plastica che in forno si scioglierebbe.

Procedimento

Sciogliete il lievito in mezzo bicchierino d’acqua. In una ciotola mettete la farina, il sale, l’acqua e il lievito e mescolate tutto con la forchetta.

Coprite l’impasto con la pellicola e lasciate riposare per 20 ore a temperatura ambiente.

Trascorso il tempo spostate l’impasto (senza lavorarlo troppo) su un piano che avrete coperto di farina e create delle pieghe verso l’interno, prima da un lato verso il centro poi dall’altro. Preparate un vassoio con un canovaccio spolverato di farina e trasferiteci il pane appoggiandolo dal lato delle pieghe. Ricoprite poi con un altro canovaccio e lasciate riposare altre due ore.

Scaldate il forno a 230°C e metteteci la pentola. Quando è calda, capovolgete l’impasto aiutandovi con il canovaccio e facendo in modo che le pieghe siano rivolte verso l’alto. Coprite con il coperchio e lasciate cuocere 30 minuti. Poi scoperchiate e proseguite per altri 15-30 minuti, finché la pagnotta sarà dorata. State sempre attenti a non scottarvi, aiutandovi con delle presine.

Sfornate il pane e lasciatelo raffreddare.