morto-dustin-diamond,-screech-di-“bayside-school”

È morto Dustin Diamond: era tra i protagonisti dell’indimenticabile Bayside School.

“Ci rattrista confermare la morte di Dustin Diamond avvenuta lunedì 1 febbraio 2021 a causa di un carcinoma” ha confermato il suo portavoce a USA Today.

L’interprete di Samuel “Screech” Powers, così era conosciuto nella serie che lo ha reso famoso, è morto nella giornata di lunedì 1 febbraio a seguito di una breve lotta contro il tumore ai polmoni al quarto stadio.

continua a leggere dopo la pubblicità

Lo scorso gennaio, Dustin Diamond aveva annunciato di essere stato ricoverato in un ospedale della Florida dopo aver ricevuto la diagnosi di carcinoma al quarto stadio. La settimana successiva, l’attore aveva confermato di avere intrapreso la chemioterapia.

Non sono tardate le parole di cordoglio dei suoi colleghi di Saved By The Bell. “Dustin, sentiremo la tua mancanza. La fragilità di questa vita è qualcosa non va mai data per scontata” ha scritto Mario Lopez, A.C. Slater nella serie, su Instagram, pubblicando una foto di sé con l’amico Diamond.

“Sono profondamente rattristata dalla notizia della morte del mio vecchi collega Dustin Diamond” ha scritto Tiffany Thiessen, la Kelly Kapowski della serie, in un post Instagram. “La vita è estremamente fragile e non dovremmo mai darla per scontata. Che Dio ti aiuti Dustin”.

“Sono grata di aver potuto lavorare con Dustin quando eravamo agli esordi e i nostri sogni iniziavano a diventare realtà. Tengo stretti quei dolci ricordi e le risate insieme. Che riposi in pace” è il commento di Elizabeth Berkeley, volto di Jessie Spano.

continua a leggere dopo la pubblicità

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Dustin Diamond, un vero genio della comicità” recita la dichiarazione rilasciata da Mark-Paul Gosselaar, Zack Morris del cult anni Novanta. “Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Guardando indietro al tempo in cui abbiamo lavorato insieme, mi mancheranno quelle scintille vive e brillanti che solo lui era in grado di produrre. Una torta in faccia, compagno mio.”