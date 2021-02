michelle-hunziker-e-la-tendenza-sadica:-“infliggermi-del-male…”

Spread the love

Michelle Hunziker vuole “farsi del male”, e sui social svela cosa sta per fare. Il tutto ha a che fare con il Covid.

Se si parla di Michelle Hunziker, automaticamente si accende anche la spia dell’attenzione di tutto il mondo mediatico. La bella showgirl austriaca ormai da anni ha catturato l’attenzione con la sua bellezza mozzafiato ma anche la grande simpatia che la contraddistingue da sempre.

Ben 44 anni ma ancora lo spirito di una ragazzina, oltre che un fisico statuario che sui social fa impazzire tutto i suoi followers. Michelle non smette mai di sorprendere, ed anche nelle ultime settimane è risultata molto attiva soprattutto attraverso il suo account Instagram.

Poco gossip e vita privata, anche perchè la Hunziker ha imparato negli anni a non cadere nella rete dei paparazzi o degli scoop da riviste scandalistiche. La sua storia d’amore con Trussardi continua a gonfie vele, anche se per anni tanti fans hanno sperato nel ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti.

Tra lei ed il cantante italiano, invece, l’amore è finito ormai da tempo, anche se restano testimonianze concrete di quello che c’è stato tra i due. Il riferimento è, ovviamente, alla non più piccola Aurora, figlia della coppia. Lei e mamma Michelle hanno un bel rapporto, anche perchè la somiglianza tra le due le rende oggetto spesso del simpatico dibattito sui social.

Michelle, e il vissuto con la Pandemia

Anche la bella Michelle, come tutti, sta vivendo la Pandemia tra voglia di sdrammatizzare e consapevolezza di quello che il mondo sta passando in questo tempo. La showgirl ha toccato anche l’argomento in questi mesi, sensibilizzando anche sul ruolo degli anziani nella Pandemia.

Poi la positività al Covid di Aurora, che ovviamente non avrà tenuto serena mamma Michelle. Fortunatamente la ragazza sta bene, e cosi la Hunziker si sarà tranquillizzata. Resta, però, questo periodo molto particolare, che spesso porta a pensare a quello che era il mondo prima della Pandemia.

Hunziker, quella voglia di “farsi male”

Cosi Michelle, evidentemente in presa ad una voglia autolesionista, ha deciso di ricorrere ad un’attività particolare che lei stessa ha ammesso voler fare per farsi “del male”. Niente di violento, chiariamolo subito, ma qualcosa di prettamente “emotivo“, come specificato dalla stessa Hunziker.

“Ho deciso di vedermi dei video e delle foto pre Covid”, la rivelazione di Michelle, che evidentemente vuole un tuffo nel passato, per respirare un barlume di normalità che, di questi tempo, si paga a caro prezzo.