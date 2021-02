Spread the love











Laetitia Casta paparazzata a Parigi sfoggia un pancione già molto pronunciato che non lascia dubbi: sarà mamma per la quarta volta. Quarto figlio in arrivo per la modella e attrice 43enne Laetitia Casta. La gravidanza non è stata annunciata ma le immagini che la immortalano a spasso per Parigi non lasciamo alcun dubbio. Laetitia con un giacca […]

L’articolo Laetitia Casta in dolce attesa: quarto figlio in arrivo per l’attrice 43enne proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...