la-ricetta-della-settimana:-i-ravioli-di-granchio-reale-di-armani-ristorante

Per l’impasto:



120 g farina per pasta



30 g semola



120 g tuorlo

Per il ripieno:



90 g granchio cotto



90 g mascarpone



1 g erba cipollina



2 g olio evo



1 g limone succo



qb g sale



qb g pepe



qb g scorza di limone

Per il coulis di pomodoro:



200 g pomodorini del piennolo



10 g scalogno



20 g olio evo



1 g sale

Per il brodo di crostacei:



2 pz granchio



150 g cipolle



150 g carote



100 g sedano



20 g brandy



10 g concentrato di pomodoro



1 pz alloro



5 pz pepe nero in grani



30 g olio evo

Preparazione:

Per l’impasto:



Mischiare tutti gli ingredienti fino a formare un impasto liscio e omogeneo.



Lasciare riposare in frigorifero per 12 ore.

Per il ripieno:



Cuocere il granchio per 15 minuti in forno a vapore 98 °



Far raffreddare e poi recuperare la polpa.



Controllare che ci siano gusci e mischiare la polpa con tutti gli altri ingredienti.



Conservare in un sac a poche in frigorifero.

Per i ravioli:



Tagliare dischi di pasta da 10cm di diametro. Disporre del ripieno di granchi in centro e chiuderli a di tortello.

Per il coulis di pomodoro:



Scaldare l’olio in una padella e aggiungere lo scalogno.



Far soffriggere e aggiungere i pomodorini tagliati a metà. Aggiungere il sale e cuocere a fuoco basso per 40 minuti circa.



Una volta raggiunta la consistenza desiderata (deve essere denso come una maionese), frullare tutto e passare al setaccio.

Per il brodo di crostacei:



Tostare i carapacci in forno a 230 °.



Tagliare le verdure brunoise e rosolarle in una pentola con l’olio.



Aggiungere i carapacci tostati, il pepe e alloro. Tostare ancora in pentola.



Sfumare con il brandy e poi coprire con acqua.



Aggiungere il concentrato di pomodoro e cuocere per 1 ora.



Filtrare tutto e tenere da parte.

Per la salsa al nero di seppia:



In una pentola, scaldare l’olio e rosolare l’aglio.



Aggiungere la seppia e soffriggere. Una volta dorata, inserire i pomodori tagliati in 4.



Cuocere finché i pomodori non si disfano. A questo punto aggiungere l’acqua e il nero.



Cuocere fino a ridurre la salsa a 1/4.



Frullare e filtrare.



Conservare da parte.

Per il piatto:



In una pentola portare a ebollizione il brodo di crostacei.



Nel frattempo in una padella, scaldare il coulis di pomodoro con un po’ di brodo.



Cuocere i ravioli nel brodo bollente per 3 minuti.



Scolare i ravioli nella padella con la salsa e saltare per 1 minuto.



Disporre sul piatto e aggiungere la salsa al nero.