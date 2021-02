la-mediaset-dice-addio-ad-amici-di-maria-de-filippi.-dove-vederlo?

Secondo un’indiscrezione di Davide Maggio, Amici di Maria De Filippi sarebbe pronto a cambiare piattaforma. Ecco dove vederlo.

Amici di Maria De Filippi lascia la Mediaset? Sembra che l’emittente televisiva abbia deciso di spostare il daytime del programma su un’altra piattaforma. La notizia arriva dal blog di Davide Maggio, CEO della Mediaset. In base a quanto sostenuto da Maggio, l’appuntamento quotidiano con le prove del talent show canoro troverà spazio su Prime Video, la nuova piattaforma messa a punto da Amazon Prime. Questo segnerebbe la fine del lungo accordo tra Amici ed il canale Real Time.

Amici, sbarca su Prime Video: Maria De Filippi lo aveva “predetto”

Non c’è ancora una data certa per il trasferimento del daytime di Amici, ma tutti i segnali lasciano presagire che la cosa avverrà a breve. Il passaggio era già stato “profetizzato” da Maria De Filippi, che in un’intervista al Corriere aveva aperto alla possibilità di una partnership tra Mediaset ed Amazon. Secondo quanto sostenuto dalla conduttrice, la collaborazione tra le due aziende porterebbe solo vantaggi alla Mediaset, senza sottrarle i telespettatori che inevitabilmente le toglie Real Time. Non è escluso che la partnership tra le due aziende possa ampliarsi, coinvolgendo altri prodotti televisivi di successo.

Per quanto riguarda le puntate del sabato pomeriggio e del serale, nulla è stato ancora detto. Pare comunque che i suddetti appuntamenti rimarranno di esclusiva proprietà di Canale 5.