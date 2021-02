Italiana uccisa a Santo Domingo, i legali della famiglia: “Il cadavere di Claudia Lepore è stato imbalsamato, nonostante le diffide”

“Il corpo già straziato di Claudia Lepore è stato imbalsamato”. È quanto comunicato dagli avvocati dei parenti della 59enne di Carpi (Modena), violentata e uccisa a Santo Domingo il 21 gennaio. I legali hanno fatto sapere che l’impresa, presso cui il cadavere di Claudia era in custodia, lo ha fatto imbalsamare “subito dopo l’esame autoptico eseguito dalle autorità medico legali dominicane” per “ragioni che sarebbero da ricercare in riferite norme di polizia mortuaria locale”. Una scelta presa “nonostante le diffide e l’impegno di tutti, dalla famiglia della vittima, ai sottoscritti, dall’ambasciata italiana a Santo Domingo, fino all’agenzia Terracielo per preservare il corpo, in attesa del rientro in Italia per poter procedere a nuovo esame autoptico”, scrivono gli avvocati Enrico Aimi e Giulia Giusti. I legali fanno inoltre sapere di aver comunicato “alla procura della Repubblica di Roma come, a questo punto, risulterebbe assolutamente superfluo qualsiasi esame sulla salma. Il pm ha pertanto concesso l’autorizzazione alla cremazione, richiesta, a questo punto, proprio dai familiari. Le ceneri di Claudia Lepore rientreranno al più presto in Italia per celebrare le esequie”.

Sull’omicidio di Claudia, trovata il 21 gennaio legata e imbavagliata dentro al frigorifero della sua casa a Santo Domingo, per gli inquirenti sono ancora diversi i punti da chiarire. In primis: il movente e il mandante, perché il suo esecutore ha già un volto. Antonio Lantigua, 46 anni, conosciuto come El Chino, stando alle notizie che arrivano dai Caraibi, pochi giorni dopo l’omicidio ha infatti confessato: “L’ho uccisa per 200mila pesos (circa 2.800 euro ndr)”, ha dichiarato, oltre ad essersi tradito con dei messaggi in chat. Per il delitto di Claudia, gli investigatori stanno anche cercando di chiarire l’eventuale ruolo di un’amica italiana, Ilaria Benati, con cui la vittima aveva avviato in passato un bed&breakfast, prima che l’amicizia tra le due si incrinasse. Anche se sembra che recentemente si fossero riavvicinate. Benati è stata chiamata in causa direttamente da Lantigua, che ha coinvolto anche un altro italiano. La donna, però, si dichiara innocente e dice di essere stata incastrata.