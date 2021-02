in-gran-bretagna-minori-utilizzati-come-agenti-sotto-copertura

Spread the love

2/02/2021 – Una volta la Gran Bretagna era famosa per essere la patria di James Bond, l’agente segreto di sua maestà creato dalla penna dello scrittore Ian Fleming.

In un prossimo futuro però a vestire i panni di agenti segreti potrebbero essere sempre di più i bambini. Secondo il Regulation of Investigatory Power Act 2000 – una legge del parlamento britannico, approvata il 9 febbraio 2000, che regolamenta i poteri di sorveglianza e investigazione – i minori possono essere utilizzati come “covert human intelligence sources”, agenti sotto copertura, dalla polizia e da altre agenzie investigative.

Dal gennaio 2015 ad oggi almeno 17 minori sono stati utilizzati come spie, il più giovane aveva 15 anni.

Il governo di Boris Johnson sta comunque pensando di potenziare la legge, introducendo norme che permetterebbero ai minori di essere impiegati come informatori in 22 agenzie investigative, tra le quali, la polizia, i servizi segreti MI5 e MI6, il National Crime Agency, l’Agenzia per la protezione ambientale, la Food Standard Agency, l’agenzia di controllo degli alimenti, il ministero della Giustizia e l’Esercito.

La nuova legge proibirebbe l’utilizzo dei minori di 16 anni per spiare i propri genitori, ma permetterebbe l’uso di adolescenti in particolari circostanze.

Intanto l’opinione pubblica e la politica si spaccano sulla questione. L’argomentazione di chi sostiene la legge è che i minori potrebbero aiutare le forze dell’ordine a prevenire crimini all’interno della famiglia, oppure all’interno di gruppi di giovani dove è possibile che si formino le gang dedite allo spaccio di droga e alla violenza.

Non la pensa così Anne Longfield, commissario parlamentare per i bambini e i minori, che ha richiesto la cancellazione della legge. “Qualcuno mi deve ancora convincere che vi sia la necessità di utilizzare i bambini come agenti sotto copertura – ha spiegato – questa pratica non è certo nell’interesse del bambino”.

Ci si interroga soprattutto sul fatto che i minori potrebbero essere messi in serio pericolo di vita svolgendo il ruolo di agenti sotto copertura all’interno di organizzazioni criminali o in situazioni in cui sono esposti alla violenza.

Dal ministero dell’Interno assicurano che i minori sono utilizzati come informatori raramente e solo dopo accurate considerazioni sulla loro protezione e sicurezza”.

Insomma, sembra che la vita da informatore-bambino non sia certo paragonabile a quella di James Bond e forse è meglio che i governi lascino alle famiglie e ai loro figli quel poco di privacy di cui ancora possono godere nella società del controllo globale.

Claudio Messora